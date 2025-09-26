OG Box Office Collection Day 1: पवन कल्याण ने तोड़ा कुली का रिकॉर्ड, धमाकेदार शुरुआत के साथ रचा इतिहास

OG Box Office Collection Day 1: 2025 में बॉक्स ऑफिस पर पहले ही कई बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी पवन कल्याण की हालिया एक्शन थ्रिलर ‘दे कॉल हिम ओजी’ जैसा धमाल नहीं मचाया है। अब तक, रजनीकांत की ‘कुली’ के नाम साल की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड था – लेकिन अब ‘पावर स्टार’ ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

ओजी बनी 2025 की सबसे बड़ी ओपनर

25 सितंबर को रिलीज़ हुई ‘दे कॉल हिम ओजी’ साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फ़िल्मों में से एक थी। अपनी रिलीज़ को लेकर ज़बरदस्त प्रचार के साथ, फ़िल्म के पहले दिन के आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं। सैकनिल्क के अनुसार, ओजी ने अपने पहले दिन ₹90.25 करोड़ (प्रीमियर सहित) की शानदार कमाई की, जिससे यह 2025 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई।

अकेले गुरुवार को ही फिल्म ने ₹70 करोड़ कमाए, जबकि प्रीमियर शो ने ₹20 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई रिकॉर्ड तोड़ हो गई।

कुली का रिकॉर्ड टूटा

इससे पहले, 14 अगस्त को रिलीज़ हुई रजनीकांत की कुली ने लगभग ₹77 करोड़ की ओपनिंग के साथ यह खिताब अपने नाम किया था। लेकिन अपनी धमाकेदार शुरुआत के साथ, पवन कल्याण की ‘ओजी’ अब आसानी से उस मानक को पार कर गई है।

‘ओजी’ का आगे क्या?

₹250 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी, इमरान हाशमी के साथ ‘दे कॉल हिम ओजी’ ने पहले ही शानदार शुरुआत कर दी है। ट्रेड विश्लेषकों का अनुमान है कि फिल्म सप्ताहांत तक अपनी गति जारी रख सकती है, शनिवार और रविवार की कमाई इसे और भी ऊपर ले जाने की उम्मीद है।

ओजी’ लाइफटाइम कलेक्शन में अपना दबदबा बना पाती है या नहीं, यह तो देखना बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है – पवन कल्याण ने अपनी हालिया रिलीज़ से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है।