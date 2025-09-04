Waterlogging issue : जलभराव का तुरंत समाधान करें अधिकारी, कोताही बर्दाश्त नहीं: सुनील सांगवान

विधायक सुनील सांगवान ने अधिकारियों संग किया जलभराव का निरीक्षण

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क ) चरखी दादरी। भाजपा के दादरी विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण बने जलभराव से निपटने के लिए अधिकारी तुरंत समाधान करें। इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर प्राकृतिक आपदा से खराब हुई खरीफ फसलों का किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। इसके लिए वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर मांग पत्र सौंप चुके हैं।विधायक सुनील सांगवान ने वीरवार को एसडीएम योगेश सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ दादरी शहर के जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की।

इस दौरान विधायक ने दादरी के लोहारू चौक, महेंद्रगढ़ चौक, कलियाणा मोड़, कालेज रोड, चिडिय़ा रोड, रावलधी बाईपास सहित शहर के कई क्षेत्रों में पहुंचे और पानी निकासी के प्रबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध किए हैं, जलभराव है वहां तुरंत मोटरें लगाकर पानी की निकासी करें। अधिकारियों ने विधायक को आगामी दो दिनों में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में पुख्ता प्रबंध कर पानी निकासी करने का आश्वासन दिया।

किसानों की खरीफ फसलों में हुए नुकसान को लेकर वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिले थे

विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि उनके विधायक बनने के साथ ही दादरी में जलभराव का स्थाई समाधान करवाया जा रहा है। पहले जहां कई महीनों तक पानी खड़ा रहता था, अब कुछ घंटों में निकासी हो रही है। जिन इलाकों में ज्यादा परेशानी है, वहां स्थाई प्रबंध किए जा रहे हैं। विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि किसानों की खरीफ फसलों में हुए नुकसान को लेकर वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिले थे। जिस पर सीएम द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों का उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। किसान अपनी फसलों का ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने का आह्वान किया ताकि फसलों के नुकसान की भरपाई हो सके।

यह भी पढ़े:- Samyukta Kisan Morcha raised a roar : संयुक्त किसान मोर्चा ने भरी हुंकार, गायब हुई ट्रिपल इंजिन की सरकार