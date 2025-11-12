ऑर्डिनरी बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए मिले 6 लोग, किया 1700 रुपए जुर्माना

Haryana Roadways (आज समाज) : हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग चौंकाने हो जाएं, क्योंकि हरियाणा रोडवेज विभाग की ओर से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर रोडवेज विभाग के दिल्ली डिपो के अधिकारियों ने समालखा में छापेमारी की और करीब 6 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा है।

अलग-अलग जगहों पर करीब 6 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा

जी.टी. रोड स्थित समालखा में छापेमारी करने के लिए आई टीम में सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर सतीश और एक अन्य कर्मचारी जितेंद्र के द्वारा कई दर्जन बसों की चेकिंग की गई, जिसमें ए.सी. बसों की चेकिंग की गई तो उनमें कोई भी यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए नहीं पाया गया, इसके अलावा अगर ऑर्डिनरी बस की बात की जाए तो ऑर्डिनरी बसों में जब छापेमारी की गई तो उनमें अलग-अलग जगहों पर करीब 6 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। राघवेंद्र ने बताया कि इन लोगों से करीब 1700 जुर्माना वसूल किया गया है।

बसों में निरंतर हर रोज चेकिंग करने का कार्य किया जा रहा

इस अवसर पर राघवेंद्र ने कहा कि जो लोग हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में बिना टिकट यात्रा करते हैं वह बिना टिकट यात्रा न करें, क्योंकि हरियाणा रोडवेज विभाग की ओर से बसों में निरंतर हर रोज चेकिंग करने का कार्य किया जा रहा है और जो यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उन पर जुर्माना वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि जुर्माना देने की बजाय यात्री पहले ही अपनी टिकट लेकर बसों में यात्रा करें।

रोडवेज विभाग को प्रतिवर्ष लाखों रुपए का चूना लग रहा था

हालांकि इससे पहले कुछ युवाओं ने अपना एक ग्रुप भी बना रखा था जो रोडवेज के नाम से ग्रुप था और उस ग्रुप में ऐसे युवा थे जो सोनीपत से पानीपत, करनाल या अन्य जगहों पर आई.टी.आई. या अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षा लेने के लिए जाते थे और जब भी रोडवेज विभाग की ओर से चेकिंग करने का कार्य किया जाता था तो उस ग्रुप में यह बता दिया जाता था कि वहां पर चेकिंग की जा रही है, जिससे बिना टिकट यात्रा कर रहे युवा सतर्क हो जाते थे और वह अपना इंतजाम कर लेते थे, जिससे रोडवेज विभाग को प्रतिवर्ष लाखों रुपए का चूना लग रहा था, जिसको लेकर रोडवेज विभाग को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने यह छापेमारी शुरू की थी और तभी से रोडवेज विभाग की ओर से निरंतर छापेमारी करने का कार्य किया जा रहा है।

