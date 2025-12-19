BSF Recruitement 2025 : BSF द्वारा जारी की गयी 549 पदों पर General Duty Sports Quota की आधिकारिक सूचना

BSF Recruitement 2025 :अगर आपका भी सपना सरकारी नौकरी पाने का है तो ये खबर आपके लिए ख़ास हो सकती है क्यूंकि  बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा पदों की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BSF भर्ती 2025 में कुल 549 वैकेंसी हैं। BSF भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 19 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवार BSF भर्ती 2025 के लिए वेबसाइट bsf.gov.in से आवेदन कर सकते हैं।

BSF भर्ती 2025 अवलोकन

  • भर्ती संगठन : सीमा सुरक्षा बल
  • पद का नाम :  GD स्पोर्ट्स कोटा
  • रिक्तियां : 549
  • नौकरी का स्थान :  पूरा भारत
  • श्रेणी :  BSF भर्ती 2025
  • आधिकारिक वेबसाइट :  bsf.gov.in

BSF भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन शुरू होने की तारीख : 27 दिसंबर 2025
  • आवेदन की अंतिम तिथि :  15 जनवरी 2026
  • फिजिकल टेस्ट की तारीख :  बाद में सूचित किया जाएगा

BSF भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

  • जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस ₹159/-
  • एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी ₹0/-
  • भुगतान का तरीका ऑनलाइन
  • पद का नाम : जीडी कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटारिक्ति
  • योग्यता : 10वीं पास + स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट
  • रिक्ति : 549 (पुरुष-277, महिला-272)

BSF भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  • फिजिकल टेस्ट
  • मेडिकल जांच

 कैसे करें BSF भर्ती 2025 के लिए आवेदन

  • नीचे दिए गए नोटिफिकेशन PDF से अपनी योग्यता जांचें
  • नीचे दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें
  • ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म भरें
  • ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
  • ज़रूरी आवेदन शुल्क का भुगतान करें
  • आवेदन फ़ॉर्म प्रिंट करें