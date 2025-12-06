Vastu Upay: शाम के समय ये चीजें देने से रुष्ठ होती हैं मां लक्ष्मी

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में सुखी जीवन के लिए बताए गए है कुछ नियम

Vastu Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में सुखी जीवन के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। ये नियम घर के निर्माण से लेकर उसमें रखी जानी वाली चीजें और पेड़-पौधों तक को सही दिशा में रखने पर जोर देते हैं। इतना ही नहीं सुबह और शाम के भी कुछ नियम हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं।

इन्हीं नियमों के अनुसार, सुबह और शाम को कुछ काम करने से बचने के लिए कहा जाता है। इसके साथ-साथ शाम के समय कुछ चीजें देने से भी मना किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार, शाम के समय ये चीजें देने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शाम के समय किन चीजों को नहीं देना चाहिए?

हल्दी किसी को न दें: हल्दी शुभता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद हल्दी देने से घर की समृद्धि और शुभ उर्जा में कमी आती है। यही नहीं ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ठ हो सकती हैं, इसलिए इस समय हल्दी या हल्दी से जुड़ी चीजें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।

ये सफेद चीजें किसी को न दें: सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, चीनी शांत ऊर्जा और चंद्रमा से संबंधित मानी जाती हैं। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद ये चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद इन चीजों को देने से भाग्य खराब हो जाता है। साथ ही घर में आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं।

सूर्यास्त के बाद न लगाएं झाड़ू: वास्तु शास्त्र में झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी से संबंंधित बताया गया है। मान्यता है कि अगर शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है, तो इससे घर में धन की हानि होती है। साथ ही घर की सकारात्मक उर्जा निकलकर बाहर चली जाती है।

दही का न करें सेवन: दही शीतल चंद्रमा से जुड़ी मानी जाती है। इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। इसलिए शाम के समय दही देना या इसका सेवन करना शुभ नहीं माना जाता।

