Ganesh Chaturthi Bhog: अलग-अलग दिन भगवान गणेश को अर्पित करें प्रिय भोग, मिलेगा विशेष आशीर्वाद

भगवान गणेश होते है प्रसन्न

Ganesh Chaturthi Bhog, (आज समाज), नई दिल्ली: आज से गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है। पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगह-जगह बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गणेश भगवान की आकर्षक मूर्तियां खरीद कर घरों में ला रहे हैं। मान्यता है कि अगर गणेश जी को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाएं तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में 10 दिनों में अलग-अलग तरह के ये 10 भोग अगर भगवान गणेश को अर्पित किए जाएं तो वह बहुत प्रसन्न होंगे।

अलग-अलग दिन ये भोग करें अर्पित

प्रथम दिवस भगवान गणेश की पूजा करने के बाद लड्डू और केले का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन मिश्रित जैसे काजू, किशमिश, छुहारा, बादाम और दूध के साथ भोग लगा कर लोगों को बांटना चाहिए। तीसरे दिन बढ़िया सूजी का हलवा बनाकर उसमें दूध मेवा डाल करके भोग लगाना चाहिए और लोगों के बीच में प्रसाद बांटना चाहिए। चौथे दिन भगवान गणेश को खीर का भोग और सेव का भोग लगाना चाहिए। पांचवें दिन भगवान गणेश जी के पास दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर मिश्रित करके भोग लगाना चाहिए। साथ में कोई पकवान रख करके भोग लगाएं तो गणेश जी की बड़ी कृपा बरसती है। छठवें दिन गणेश जी के पास फलों का भोग लगाएं। जैसे अनार, केला, सेब, संतरा, आम, पपीता कम से कम सात प्रकार के फल का भोग लगाना चाहिए। सातवें दिन गणेश जी के पास फिर से पूरे पकवान जैसे पूड़ी, हलवा, सब्जी और जो भी भोज्य पदार्थ बढ़िया से बढ़िया बना सकें उसका भोग लगाना चाहिए। इसके बाद लोगों के बीच में बांटना चाहिए, तो गणेश जी की कृपा बरसती है। आठवें दिन लड्डू, केले और दूध से बनी हुई खीर या दूध से मिश्रित कोई भी चीज बना कर भोग लगाएं। चाहें तो मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। भोग चढ़ाकर अर्पित करें और प्रसाद बांटें तो गणेश जी की कृपा बरसती है। नौवें दिन गणेश जी के लिए सभी प्रकार के फल मीठा रखकर भोग लगाना चाहिए। साथ में ध्यान रखें कि मिश्री अवश्य हो, मिश्री मक्खन रखकर के भोग लगाएं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उस घर में उन्नति होती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा बरसती है। दसवें दिन आटे का भुना पंजीरी और उसमें शक्कर मिश्रित करके और पकवान सहित वहां पर भोग लगाएं। नारियल तोड़ें और उसका भोग लगाएं तो भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं।

