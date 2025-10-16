Rama Ekadashi Shiv Puja: रमा एकादशी पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

By
Rajesh
-
0
47
Rama Ekadashi Shiv Puja: रमा एकादशी पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें
Rama Ekadashi Shiv Puja: रमा एकादशी पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

रोग-दोष से मिलेगी मुक्ति
Rama Ekadashi Shiv Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: आज रमा एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को जानें-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं, इस पवित्र तिथि पर देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से जीवन के विभिन्न कष्टों से छुटकारा मिलता है, तो आइए जानते हैं।

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

  • शमी के फूल: इस दिन शमी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसे में नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग-दोष से मुöि मिलती है।
  • बिल्वपत्र और शहद: बिल्वपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बिल्व पत्र पर थोड़ा-सा शहद लगाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है।
  • कच्चे चावल और काले तिल: इस पावन दिन पर शिवलिंग पर कच्चे चावल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। चढ़ाने के बाद उन्हीं चावल में मिले तिल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय को करने से शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है।
  • गाय का घी: इस तिथि पर शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे बीमारियों में लाभ मिलता है।
  • महामृत्युंजय मंत्र का जाप: भगवान शिव के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा मिलती है।