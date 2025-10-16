Rama Ekadashi Shiv Puja: रमा एकादशी पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

रोग-दोष से मिलेगी मुक्ति

Rama Ekadashi Shiv Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: आज रमा एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को जानें-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं, इस पवित्र तिथि पर देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से जीवन के विभिन्न कष्टों से छुटकारा मिलता है, तो आइए जानते हैं।

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें