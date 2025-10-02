Dussehra Upaay: दशहरे के दिन शिवलिंग पर अर्पण करें ये चीजें

जीवन भर जाएगा खुशियों से

Dussehra Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: नवरात्र की विजयादशमी तिथि का महत्व खास है। क्योंकि जहां एक तरफ विजयादशमी के दिन ही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था, तो दूसरी तरफ मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था।

इस दिन शमी वृक्ष, जिसे क्षमा वृक्ष या विजय वृक्ष भी कहा जाता है, की पूजा करने और इसके पत्तों का आदान-प्रदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि दशहरे के दिन शमी के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने की भी एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यता है।

विजयादशमी पूजा त्योहार के नजरिए से तो खास है ही, उसके साथ ही अगर विजयादशमी के दिन शिवलिंग से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।

जीवन में आएंगी खुशहाली

विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की पूजा-आराधना कर उनकी विदाई भी की जाएगी। विजयादशमी का दिन न केवल पूजा के लिए खास होता है बल्कि शिवलिंग से जुड़े कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन के दुख को खत्म कर सकते हैं और जीवन में खुशहाली ला सकते हैं।

भगवान शिव होंगे प्रसन्न

विजयादशमी के दिन मां दुर्गा के साथ-साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है क्योंकि शिव ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव हैं। उस दिन शिवलिंग में गंगाजल के साथ-साथ बेलपत्र, अरवा चावल, अपराजिता का पुष्प और शमी का पत्ता जरूर अर्पण करना चाहिए।

पूजा-आराधना करने के साथ-साथ अगर किसी गरीब को उस दिन दान करते हैं तो भगवान शिव बेहद प्रसन्न होंगे और आपकी हर मुराद पूरी करेंगे, जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाएगा।

