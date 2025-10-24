Chhath Puja Upaay: छठ पूजा के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति

Chhath Puja Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। छठ पूजा, भगवान सूर्य और छठी माता को समर्पित है। इस दौरान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ-साथ भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि छठी मैया को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी माना जाता है। इस दौरान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, शास्त्रों के अनुसार, इसमें भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है।

मान्यता है कि छठी मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी की पत्नी हैं, इस नाते उनका संबंध महादेव से भी है। इसलिए इस मौके पर भगवान शिव की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। अगर आप सभी कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ-साथ शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अवश्य अर्पित करें।

शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें