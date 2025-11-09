Somwar Upaay: सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें

जीवन में आएंगी खुशियां और खलेंगे तरक्की के दरवाजे

Somwar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: कहते हैं कि अगर भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। सोमवार का दिन वैसे भी भोले बाबा को समर्पित माना जाता है और इस समय किया गया छोटा-सा उपाय भी चमत्कार दिखा सकता है। कई लोग इस समय सिर्फ पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में धन, सेहत और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कुछ खास चीजें शिवलिंग पर चढ़ाना बेहद फलदायी माना गया है।

यह न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि सेहत में भी सुधार लाएगा। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य रवि पराशर से वे आसान और असरदार उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में खुशियों और तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं।

आंवले का रस

आंवला आयुर्वेद में सेहत का खजाना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं है। मान्यता है कि आंवले में माता लक्ष्मी का वास होता है। आप आंवले का रस निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सुबह नहा-धोकर मंदिर जाएं और श्रद्धा भाव से अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में धन के नए रास्ते खोलेगा, साथ ही मानसिक शांति भी देगा।

शिवलिंग पर बर्फ चढ़ाना

सालों से पंडित और ज्योतिषाचार्य यह बताते आए हैं कि शिवलिंग पर बर्फ चढ़ाना बेहद शुभ है। खासकर सोमवार के दिन में यह उपाय और भी असरदार हो जाता है। आप घर में बर्फ जमा लें और मंदिर जाकर शिवलिंग पर रखें। साथ में गंगाजल की कुछ बूंदें डाल दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख-समृद्धि बढ़ाता है।

अनार का जूस

आपको लगता है कि जीवन में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, तो यह मंगल दोष के कारण हो सकता है। अनार का जूस शिवलिंग पर चढ़ाना इस दोष को शांत करता है। श्रद्धा के साथ दो बूंद भी पर्याप्त हैं। यह न केवल मंगल ग्रह को संतुलित करता है, बल्कि जीवन में सौभाग्य भी लाता है। शिवजी को चंद्रमा प्रिय है और मंगल का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए यह उपाय डबल असर दिखाता है।

श्रद्धा सबसे जरूरी

इन सभी उपायों में सबसे अहम बात है श्रद्धा और विश्वास। भगवान शिव को दिखावा या भव्य अर्पण नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा मन और प्रेम चाहिए, अगर आप दिल से भाव रखते हैं, तो दो बूंद रस भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

