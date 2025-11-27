Laxmi Puja: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा में कनेर समेत ये 5 चीजें करें भेंट

सुख-समृद्धि और धन-दौलत में होगी वृद्धि

शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषशास्त्र में शुक्रवार के कुछ खास उपायों का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें अपनाने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन हो सकता है। साथ ही, व्यक्ति का घर सुख-समृद्धि से भर सकता है।

ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी को ये चीजें भेंट करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त दुखों से निजात मिल सकती है और घर खुशियों से भर जाता है।

माता लक्ष्मी को लाल चूड़ियां और लाल वस्त्र करें भेंट

शुक्रवार के दिन सुबह के समय जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करना चाहिए। साथ ही, शाम के वक्त भी माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। पूजा के वक्त माता को लाल चूड़ियां और अगर संभव हो, तो लाल रंग के वस्त्र भी जरूर भेंट करें। इस उपाय को सुहागिन महिलाओं द्वारा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा घर के सदस्यों पर बनी रहती है। साथ ही, शुक्रवार को ये उपाय करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

पान, लौंग और शहद मां लक्ष्मी को ऐसे करें भेंट

माना जाता है कि श्रद्धापूर्वक हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है। वहीं, इस दिन एक छोटा सा टोटका कर लिया जाए, तो इससे आपकी किस्मत चमक सकती है। इसके लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें एक पान पर लौंग और शहद लगाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्टों से निजात मिल सकती है। वहीं, अगर संभव हो, तो लौंग और शहद के साथ आप एक कपूर डालकर भी मां लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और घर में खुशहाली आती है।

माता लक्ष्मी को मोगरे का इत्र व माला चढ़ाएं

शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान उन्हें मोगरे की माला अर्पित करनी चाहिए। यह पुष्प माता लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसे में आप मोगरे की माला के साथ-साथ उन्हें मोगरे का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो शुक्रवार के दिन यह उपाय जरूर आजमाकर देखें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है और गृह क्लेश से भी मुक्ति मिल सकती है।

माता लक्ष्मी को लगाएं खीर का भोग

मां लक्ष्मी की पूजा करते वक्त उन्हें खीर का भोग लगाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसा करना से जातक के जीवन में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिल सकती है। मान्यता है कि हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही, इससे जातक के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है।

मां लक्ष्मी को सफेद या लाल कनेर के फूल करें अर्पित

शुक्रवार को पूजा के समय माता लक्ष्मी को सफेद या लाल रंग के कनेर के फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से जरूरी कार्यों में सफलता हासिल होती है। साथ ही, व्यक्ति के बिगड़े हुए काम भी धीरे-धीरे बनने लगते हैं। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या आप जीवन में पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो एक बार इस उपाय को जरूर आजमाकर देखें। माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार लाल या सफेद कनेर के फूल अर्पित करने से धन-दौलत में वृद्धि होती है और पैसों की तंगी से भी निजात मिल सकती है।

कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का करें जाप

मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करने के साथ-साथ उनके मंत्रों का जाप करना भी फलदायी होता है। इसके लिए माता लक्ष्मी की पूजा के बाद कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नम: का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए और अगर संभव हो, तो माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 1100 बार जरूर करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे।