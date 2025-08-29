Shukravaar Upaay: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को भेंट करें इलायची, धन-दौलत में होगी वृद्धि

शुक्रवार को की जाती है धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा

Shukravaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: मां लक्ष्मी की आराधना करने से सुख-समृद्धि और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। इस दिन माता की विधि-विधान से पूजा करना फलदायी होता है। वहीं, अगर शुक्रवार के दिन इलायची के कुछ टोटके और उपाय कर लिए जाएं, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा से जातक की किस्मत चमक सकती है।

साथ ही, धन-दौलत में भी वृद्धि होती है। आज हम आपको इनमें से इलायची के टोटके और उपाय बताने जा रहे हैं, जिनमें से अगर एक भी आप आजमा लें तो इससे पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है और जीवन में खुशहाली आने लगती है।

धन-दौलत में वृद्धि के लिए

अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं या अच्छी कमाई होने के बाद भी हाथ में एक भी पैसा नहीं टिकता है, तो शुक्रवार को छोटा सा टोटका कर सकते हैं। इसके लिए शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। अब माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर विधि-पूर्वक उनकी पूजा करें। साथ ही, 5 इलायची पर हल्दी व सिंदूर का तिलक लगाकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें।

इसके बाद, शाम को माता लक्ष्मी की पूजा के बाद इलायची को उठाकर एक साफ लाल रंग के वस्त्र में बांध लें। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। इस टोटके को करने से जातक को धन संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन-दौलत में वृद्धि होने लगती है।

कर्ज से मुक्ति के लिए

शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन इलायची के उपाय व टोटके करने से आपको पैसों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से भारी कर्ज का सामना कर रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और मंदिर में 5 इलायची रख दें।

इसके बाद, शाम को पूजा के पश्चात इलायची को उठाकर अपनी जेब या पर्स में रख लें। ऐसा करने से व्यक्ति को भारी से भारी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और धन लाभ के योग बनने लगते हैं। मान्यता है कि शुक्रवार को इलायची का यह उपाय करने से जातक पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है।

जीवन में बार-बार बाधाएं पर

अगर आपके जीवन में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, या बनते काम भी बिगड़ रहे हैं तो इसके लिए शुक्रवार को इलायची का एक उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए शुक्रवार के दिन शाम के समय 5 या 7 हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और फिर, अगले दिन सुबह इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें।

ऐसा लगातार 7 शुक्रवार के दिन जरूर करें। इस उपाय को करने से जातक की सोई किस्मत भी चमक सकती है और कार्यों में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। मान्यता है कि शुक्रवार को इलायची का यह उपाय जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकता है।

जीवन में सफलता पाने के लिए

शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और फिर, साफ वस्त्र धारण कर लें। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद, माता लक्ष्मी को 7 इलायची अर्पित करें और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नम: मंत्र का 108 बार जाप करें।

अब विधि-विधान से देवी लक्ष्मी की पूजा-आरती करने के बाद इलायची को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें। इस पोटली को अपने कार्यक्षेत्र में लेजाकर रख लें। इस टोटके को करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है और जरूरी कार्यों में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है।