Odisha News: भुवनेश्वर में वरिष्ठ अधिकारी को कार्यालय से घसीटकर पीटा गया

हमलावरों का संबंध भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से

Senior official Beaten Up In Bhubaneswar, (आज समाज), भुवनेश्वर: ओडिशा प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की भुवनेश्वर नगर निगम (BMC) में बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वारदात सोमवार की है और अधिकारी व राजनीतिक दल इससे स्तब्ध हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता के समर्थक थे, जिन्होंने 2024 में ओडिशा विधानसभा चुनाव में असफल चुनाव लड़ा था। भाजपा नेता को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने मोहन माझी सरकार की आलोचना की।

पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने की वारदात की कड़ी आलोचना

भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू (Ratnakar Sahu) के अनुसार निगम भवन में आयोजित साप्ताहिक शिकायत सत्र में भाग लेने के तुरंत बाद, कुछ लोगों के एक समूह ने अधिकारी को घसीटा और पीटा। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अधिकारी को उसके कार्यालय से घसीटा गया और एक भाजपा पार्षद के सामने बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा गया और मारपीट की गई, जो कथित तौर पर एक पराजित भाजपा विधायक उम्मीदवार से जुड़ा था।

आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग

नवीन पटनायक ने कहा, इससे भी अधिक भयावह यह है कि यह दिनदहाड़े राजधानी भुवनेश्वर के बीचोबीच एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ उस समय हुआ, जब वह अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष ने कहा, मैं मुख्यमंत्री मोहन माझी जी से उन लोगों के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने इस शर्मनाक हमले को अंजाम दिया। पूर्व ओडिशा सीएम ने कहा, अधिकारी ने अपनी एफआईआर में जिन लोगों के नाम लिए हैं, उन्होंने अपराधियों की तरह व्यवहार किया है। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक सरकार से किस तरह की कानून-व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं?

हमले से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार

घटना के विरोध में महापौर सुलोचना दास के नेतृत्व में बीजद पार्षदों ने भुवनेश्वर के व्यस्ततम मार्ग जनपथ पर प्रदर्शन किया। इसके कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। जल्द ही, अन्य बीजद नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। शहर की पुलिस ने जब हमले से जुड़े तीन लोगों की एहतियाती गिरफ्तारी की, तब स्थिति सामान्य हुई।

