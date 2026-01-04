Odisha Breaking: ढेंकनाल में पत्थर खदान में धमाका, कई मजदूरों के मारे जाने की आशंका

Odisha News, (आज समाज), भुवनेश्वर: ओडिशा के ढेंकनाल के गोपालपुर में अवैध पत्थर खदान में जोरदार धमाका होने से कई मजदूरों के मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि खदान के भीतर कई मजदूर फंसे हैं और उन्हें बचाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। घटना को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने हादसे पर दुख जताया है।

शनिवार देर रात को हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि हादसा शनिवार देर रात को हुआ है। सूचना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन व पुलिस हरकत में आए और अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम राहत बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर राहत एवं बचाव का काम शुरू करवाया। घटनास्थल के आसपास आम लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

खदान के अंदर कितने मजदूर फंसे, पता लगाने की कोशिश

राहत एवं बचाव में जुटे अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि खदान के अंदर कितने मजदूर फंसे हैं और उनकी मौजूदा हालत क्या है। प्रारंभिक जांच के अनुसार खदान में विस्फोट करने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। यह भी बताया गया है कि खदान में अवैध तौर पर खनन किया जा रहा था।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर

ढेंकनाल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी मौके पर हैं। इसके अलावा स्थानीय दमकल विभाग के कर्मी व ओडिशा आपदा प्रबंधन दल की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं। विभिन्न उपकरणों के साथ खदान के भीतर फंसे मजदूरों का पता लगाने के लिए डॉग स्कवायड की भी मदद ली जा रही है।

घटना बहुत पीड़ादायक : पूर्व सीएम पटनायक

पूर्व सीएम पटनायक (Former CM Naveen Patnaik) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, पता चला है कि ढेंकनाल में खदान हादसे में कई मजदूरों के मारे जाने की आशंका है। घटना बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा, मेरी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है। ईश्वर से मेरी सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रार्थना है। नवीन पटनायक ने हादसे की पुख्ता जांच करवाने की मांग की है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार से आवश्यक जरूरी कदम उठाने भी उन्होंने मांग की है।

