Obsession Box Office Collection: हॉरर थ्रिलर ‘Obsession’ का जलवा बरकरार, भारत में नोट छाप रही है फिल्म

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Mohit Saini
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Obsession Box Office Collection: हॉरर थ्रिलर 'Obsession' का जलवा बरकरार, भारत में नोट छाप रही है फिल्म
Obsession Box Office Collection: हॉरर थ्रिलर 'Obsession' का जलवा बरकरार, भारत में नोट छाप रही है फिल्म

Obsession Box Office Collection: दुनिया भर में अच्छी-खासी पॉपुलैरिटी पाने के बाद, फिल्ममेकर कैरी बार्कर की हॉरर थ्रिलर ऑब्सेशन अब भारत में भी ज़बरदस्त असर डाल रही है। यह फिल्म हाल ही में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे इसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने में मदद मिली है। लिमिटेड रिलीज़ के बावजूद, फिल्म ने दर्शकों को अपनी ओर खींचा है और पूरे देश में लगातार रफ़्तार पकड़ रही है।

ऑब्सेशन का भारत में सफल प्रदर्शन

ऑब्सेशन 29 मई को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और इसे खास तौर पर इंग्लिश में कुछ ही स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। 1 घंटे 49 मिनट के रनटाइम के साथ, इस हॉरर थ्रिलर ने अपनी सस्पेंस भरी कहानी और डरावने माहौल से भारतीय दर्शकों का ध्यान खींचा है।

इस फिल्म ने हॉरर फैंस के बीच काफी चर्चा बटोरी है, जिनमें से कई ने इसकी दिलचस्प कहानी और ज़बरदस्त सिनेमाई अनुभव की तारीफ़ की है।

सिर्फ़ पाँच दिनों में बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त ग्रोथ

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑब्सेशन ने इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर अपने पाँचवें दिन लगभग ₹2.75 करोड़ कमाए। यह आँकड़ा इसके सोमवार के कलेक्शन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कमाई कथित तौर पर 30 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी है। इस वजह से, रिलीज़ के सिर्फ़ पाँच दिनों में फ़िल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन ₹15 करोड़ के करीब पहुँच गया है।

इसके लिमिटेड स्क्रीन काउंट और सीमित शो टाइमिंग को देखते हुए, फ़िल्म के परफ़ॉर्मेंस को हॉरर जॉनर में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

ग्लोबल सक्सेस ने रफ़्तार बढ़ाई

फ़िल्म को पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर ज़बरदस्त सक्सेस मिली है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑब्सेशन ने वर्ल्डवाइड $150 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह साल की खास हॉरर सक्सेस में से एक बन गई है।

इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी ने बेशक इसकी इंडियन रिलीज़ को लेकर उत्सुकता और एक्साइटमेंट में योगदान दिया है।

हॉरर थ्रिलर के लिए एक नया बेंचमार्क

हॉलीवुड ने पिछले कुछ सालों में अनगिनत हॉरर क्लासिक्स बनाई हैं, लेकिन ऑब्सेशन अपनी परेशान करने वाली कहानी, साइकोलॉजिकल टेंशन और डरावने सीक्वेंस के साथ सबसे अलग दिखने में कामयाब रही है।

कई दर्शकों ने फिल्म की इस काबिलियत पर ज़ोर दिया है कि यह सिर्फ़ जंप स्केयर्स पर निर्भर रहने के बजाय माहौल और सस्पेंस के ज़रिए डर पैदा करती है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि भारत में फिल्म के रिलीज़ होने से पहले सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ सीन बदले गए या हटा दिए गए।

ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ़-माउथ और दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी के साथ, ऑब्सेशन आने वाले दिनों में भी अपना शानदार बॉक्स ऑफ़िस सफ़र जारी रखने के लिए तैयार है।

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