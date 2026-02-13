O Romeo First review Out: ओ’ रोमियो’ का पहला रिव्यू आया सामने, शाहिद-तृप्ति का कमाल

O Romeo First Review Out: शाहिद कपूर आखिरकार 2026 में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ओ’ रोमियो के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। पिछले साल देवा में ACP देव अम्ब्रे के रूप में अपने दमदार अभिनय से फैंस को इम्प्रेस करने के बाद, एक्टर अब इस एक्शन से भरपूर एंटरटेनर के साथ स्टाइल में वापसी करने के लिए तैयार हैं, जो इस शुक्रवार, 13 फरवरी को रिलीज़ हो रही है।

विशाल भारद्वाज द्वारा डायरेक्टेड, ओ’ रोमियो को एक एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर के रूप में देखा जा रहा है और इसमें तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी जैसे मजबूत कलाकार हैं। फिल्म ने अपनी रिलीज़ से पहले ही अच्छी चर्चा पैदा कर दी है, और एडवांस बुकिंग में तेज़ी आ गई है। और अब, फिल्म का पहला रिव्यू आखिरकार आ गया है।

ओ’ रोमियो का पहला रिव्यू आ गया है

एक्टर से क्रिटिक बने कुलदीप गढ़वी ने X (पहले ट्विटर) पर ओ’ रोमियो का पहला रिव्यू शेयर किया है। अपनी पोस्ट में, उन्होंने फिल्म को एक दमदार एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर बताया है जो इंटेंस ड्रामा और मज़बूत इमोशनल पलों से भरी है जो एक गहरा असर छोड़ते हैं।

अपने डिटेल्ड रिव्यू में, गढ़वी ने लिखा कि ओ’ रोमियो एक बोल्ड और ज़बरदस्त रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है जो एकतरफ़ा जुनून को इंटेंस क्राइम ड्रामा के साथ मिलाती है। उन्होंने यह भी बताया कि विशाल भारद्वाज द्वारा डायरेक्टेड और साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म स्क्रीन पर रॉ इमोशन, स्केल और इंटेंसिटी दिखाती है।

शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस की तारीफ़ करते हुए, गढ़वी ने कहा कि एक्टर अग्रेसिव, निडर और पूरी तरह से कंट्रोल में दिखते हैं, और इसे अपने करियर की सबसे ज़रूरी परफॉर्मेंस में से एक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि तृप्ति डिमरी कहानी में इमोशनल गहराई लाती हैं, जो फिल्म की ओवरऑल अपील को और मज़बूत करती है।

क्रिटिक ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और ओ’ रोमियो को “बॉस-लेवल की फिल्म” और पूरी तरह से मास + क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बताया।

ओ’ रोमियो के बारे में

कहा जाता है कि यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से इंस्पायर्ड है। खास बात यह है कि कमीने, हैदर और रंगून के बाद ओ’ रोमियो शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की चौथी फिल्म है। नौ साल के गैप के बाद, एक्टर-डायरेक्टर की इस जोड़ी के रीयूनियन ने फैंस को पहले ही बहुत एक्साइटेड कर दिया है।

अब, सभी की निगाहें फिल्म के थिएटर में रिलीज होने पर हैं कि क्या ओ’ रोमियो बड़ी उम्मीदों पर खरी उतरती है और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई करती है।