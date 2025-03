NXT Conclave Live 2025, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल (News X World Channel) की लांन्चिंग कर दी। ITV नेटवर्क द्वारा भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में आयोजित एनएक्सटी कॉन्क्लेव (NXT Conclave) के दुसरे दिन उन्होंने News X World का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर और राज्यसभा साांसद कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma, Member of Parliament) को शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं।

प्रधानमंत्री ने कहा, नमस्कार, ITV Network के फाउंडर और संसद में मेरे साथी कार्तिकेय जी और नेटवर्क की पूरी टीम देश-विदेश से आए सभी अतिथि अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों News X World की शुरुआत के लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, साथियों से मैं पहले भी मीडिया के कई कार्यक्रम में जाता रहा हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने (ITV Network) ने एक नया ट्रेंड सेट किया है और इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हुं।

NXT Conclave 2025 : PM Modi Shares Light Moment About Tony Abbott Enjoying Makhna at Delhi Haat! #PMModiInNXTConclave #PMModi #NXTConclave2025 #nxtconclave #TheFutureisNxt #NxtConclave2025 #SeetheworldthroughNXT #NewsXWrold #Nxtworld @HonTonyAbbott pic.twitter.com/5YaqX21mPQ

हमारे देश में अलग-अलग मीडिया हाउस मीडिया के इस तरह के इवेंट होते रहते हैं और एक परंपरा भी चल रही है। इसमें कुछ आर्थिक विषय भी हैं और हरेक फायदे का मामला रहता है, अधिकतर नेता सेंट्रिक रही हैं, लेकिन आपके नेटवर्क ने इसे एक नया डायमेंशन दिया है। मुझे खुशी है कि आपका कार्यक्रम नीति सेंट्रिक रहा है, क्योंकि यहां नीतियों की चर्चा हो रही है। ज्यादातर जो समिट हुए हैं वे बीते कल के आधार पर थे। मैं देख रहा हूं कि आपका ये समिट आने वाले कल को समर्पित है। पहले मैं जितने भी ऐसे कार्यक्रमों मैं गया या दूर से ऐसे कार्यक्रमों को देखा, वहां विवाद का महत्व ज्यादा दिखा, लेकिन यहां संवाद का महत्व ज्यादा है।

#nxtconclave2025 : News X World Channel Officially Launched by PM Modi

NXT Conclave 202 : News X World Channel Officially Launched by PM Modi rking a new era in global news coverage. A platform dedicated to insightful journalism and impactful storytelling.… pic.twitter.com/zUckerROe9

— NXT (@nxt_conclave) March 1, 2025