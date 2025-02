NXT Conclave 2025 Live Update, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ITV नेटवर्क द्वारा आयोजित दो दिवसीय NXT कॉन्क्लेव 2025 की आज शुरुआत की गई। समापन एक मार्च को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जैसे उल्लेखनीय अंतरराष्ट्रीय नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेंगे। आइए जानते कि विशिष्ट अतिथि अपने क्षेत्र में क्या उपलब्धि रखते है। इस कार्यक्रम के लिए वे क्यों इतने विशिष्ट हैं?

The biggest televised gathering of world leaders and business icons is here. The inaugural NXT Conclave will take place on 28th Feb and 1st March, at the Bharat Mandapam New Delhi.

Visit https://t.co/V6QKzhNl0l to register and know more.@nxt_conclave pic.twitter.com/4c6WTkTaFZ

— NewsX World (@NewsX) February 24, 2025