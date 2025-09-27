World Boxing Championship : विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशीप की रजत पदक विजेता नुपुर श्योराण का पैतृक गांव उमरवास में भव्य अभिनंदन

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाली नूपुर श्योराण आज अपने पैतृक गांव उमरवास पहुंची। गांव के युवाओं ने मुख्य बस स्टैंड से बाबा डूंगरदास मंदिर तक मोटरसाइकिल काफिले और डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।

गांव के धार्मिक स्थल मंदिर परिसर में ग्रामीणों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में ग्राम पंचायत, मंदिर कमेटी एवं गांववासियों ने रजत पदक विजेता नूपुर श्योराण को 11,000 की राशि भेंट कर सम्मानित किया।

नूपुर ने यह सिद्ध किया है कि गांव की बेटियां भी अगर अवसर मिले तो हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकती हैं

वहीं जननायक जनता पार्टी हल्का अध्यक्ष विजय श्योराण काकड़ोली ने भी 5100 की राशि देकर उनका सम्मान किया। ग्रामीणों ने भी नकद राशि भेंट कर अपनी खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर गांव के सरपंच सूबेदार रामचंद्र उमरवास ने कहा नूपुर श्योराण ने पूरे उमरवास गांव का मस्तक गर्व से ऊँचा कर दिया है। यह हमारे लिए ही नहीं, पूरे हरियाणा और भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारी बेटी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नूपुर ने यह सिद्ध किया है कि गांव की बेटियां भी अगर अवसर मिले तो हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकती हैं।

हमें विश्वास है कि आने वाले समय में नुपुर स्वर्ण पदक जीतकर देश की शान बढ़ाएंगी

पूर्व सरपंच विजय मोटू ने कहा नूपुर श्योराण की उपलब्धि से न केवल उमरवास गांव, बल्कि पूरे हरियाणा और भारत का गौरव बढ़ा है। इनके दादा सबसे पहले एशियाड गोल्ड मेडलिसट व गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हासिल कर चुके हैं और पिता व बेटी भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में नुपुर स्वर्ण पदक जीतकर देश की शान बढ़ाएंगी। रजत पदक विजेता नूपुर श्योराण ने कहा कि वह नवंबर माह में भारत में आयोजित होने वाले वल्र्डकप की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए 1 अक्टूबर से पटियाला में कैंप का आयोजन होगा।

मैं वहां जाकर और अधिक मेहनत करूंगी ताकि देश के लिए स्वर्ण पदक जीत सकूं। अपने गांव में आकर बहुत अच्छा लगा, गांव के दादा, चाचा, ताऊ और माताओं ने जो सम्मान दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस अवसर पर भीम अवॉर्डी संजय श्योराण, मंदिर कमेटी अध्यक्ष रुपचंद फौजी, मुंशीराम जांगड़ा, सूबेदार रामफल, मा. जीवनराम, जयभगवान पहलवान, वीरेन्द्र नंबरदार, सुखबीर पहलवान, सूरजभान, सत्यवीर फौजी, जयकुमार जांगड़ा, नवीन नंबरदार, सहायक लाइनमैन संदीप श्योराण, बिजेंद्र सिंह,अन्नू जीतपुरा, राजेश कुमार, ओमप्रकाश, सतवेंद्र, ईश्वर सिंह, शिव कुमार जांघू, राकेश जीतपुरा,जसमेर सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

यह भी पढ़े:- Charkhi Dadri News : खरीद शुरू ना होने पर आढती एसोसिएशन ने रोष जताया