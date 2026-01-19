Nupur Wedding Photos: नूपुर ने शेयर की शादी की तस्वीरें

कृति सेनन संग प्यार देख इमोशनल हुए लोग

Nupur Wedding Photos, (आज समाज), मुंबई: नूपुर ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो शादी से पहले की रस्मों को निभाती हुई नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में कृति और नूपुर दोनों हाथ जोड़कर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की है।

इन दोनों फोटोज में कृति और नूपुर एक साथ बैठे और एक दूसरे को गले लगाए नजर आ रहे हैं। दोनों बहनों के बीच का प्यार फोटो में झलक रहा है। इसके साथ ही दोनों का एथनिक लुक बहुत बेहतरीन लग रहा है। फैंस के साथ ही बॉलीवुड के सितारों भी उनकी तस्वीरों पर कमेंट कर रहे हैं।

नूपुर एक तस्वीर में हाथ में चूड़ियां और कलीरे डाले हुए कैमरे के सामने पोज दे रही है। वहीं दूसरी में कृति भी उनके साथ नजर आ रही हैं। दोनों ही शादी की रस्मों को एंजॉय कर रहे हैं। फैंस नूपुर को कमेंट सेक्शन में शादी की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं।

एक फोटो में नूपुर अपनी बहन कृति के साथ कलीरे की रस्म करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कृति अपनी बहन को चूड़ी पहना रही हैं। एक यूजर ने कमेंट में दोनों बहनों की तारीफ करते हुए लिखा आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हों। मेरी पसंदीदा बहनें सेनन।

शादी की रस्मों में उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति की तस्वीर भी शेयर की हैं। जिसमें चारों तरफ चावल से स्वास्तिक बना हुआ है और बीच में बप्पा की मूर्ति रखी है। वहीं दूसरी तस्वीर में सिल्वर कलर के कलीरे रखे नजर आ रहे हैं, जिसका डिजाइन सिंपल और सुंदर लग रहा है।

नूपुर ने अपनी चूड़े की क्लोज-अप तस्वीर भी शेयर की है। इसके साथ ही दूसरी फोटो कलीरे पहनते हुए की है, जिसमें उनका मेहंदी वाला हाथ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ उन्होंने अपनी एंट्री की ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर की हैं। सभी तस्वीर में दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं।