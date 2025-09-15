NSC Scheme of Post Office : सुरक्षा और निश्चित रिटर्न की गारंटी ,जाने पूर्ण जानकरी

NSC Scheme of Post Office(आज समाज) : आज निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम योजनाओं में सुरक्षा और निश्चित रिटर्न की गारंटी होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), जो डाकघर की एक छोटी बचत योजना है, सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण निवेशकों को पूरी सुरक्षा और गारंटीड रिटर्न देती है।

एकल या संयुक्त खाता

कोई भी भारतीय नागरिक एनएससी में खाता खोल सकता है। आप इसमें एकल या संयुक्त खाता (अधिकतम 3 वयस्क) खोल सकते हैं। अगर कोई नाबालिग है, तो उसका अभिभावक उसके नाम से खाता खोल सकता है। इस योजना में आप जितने खाते खोल सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है।

न्यूनतम ₹1000 का निवेश

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में आप न्यूनतम ₹1000 जमा कर सकते हैं। इसमें अधिकतम जमा सीमा नहीं है। इस योजना में निवेश की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट भी मिलती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। आप इस प्रमाणपत्र को बैंकों में गिरवी रखकर ऋण भी ले सकते हैं, जो एक अतिरिक्त लाभ है।

7.7% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज

डाकघर NSC पर वर्तमान में 7.7% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपको अपने ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिससे आपका रिटर्न तेज़ी से बढ़ता है।

ब्याज दर: 7.7% (चक्रवृद्धि)

निवेश अवधि: 5 वर्ष

एकमुश्त निवेश: ₹9,00,000

परिपक्वता पर कुल राशि: ₹13,04,130

कुल ब्याज आय: ₹4,04,130

जैसा कि आप देख सकते हैं, NSC की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष पूरे होने पर, आपको अपना पूरा निवेशित धन ब्याज सहित वापस मिल जाता है।

एनएससी में निवेश करना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फैसला है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए एक निश्चित और अच्छा रिटर्न चाहते हैं।