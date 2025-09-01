NPS vs UPS Scheme : कौनसी योजना सबसे बेहतर ,आइये जाने पूर्ण विवरण

NPS vs UPS Scheme(आज समाज) : केंद्र सरकार लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए एनपीएस और यूपीएस योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। कर्मचारी इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। दरअसल, चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। पहले मूल समय सीमा 30 जून थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बाद में इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था।

वहीं, एनपीएस सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान के आधार पर बाजार से जुड़ी वृद्धि प्रदान करता है। यह योजना सावधि पूंजी बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए एक मजबूत फंड जमा कर सकते हैं। दूसरी योजना यूपीएस है, जिसमें न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलती है।

एनपीएस(NPS) योजना

जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस योजना 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की जगह शुरू की गई थी। वहीं, 2009 में इसका विस्तार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, स्व-नियोजित पेशेवरों और अनिवासी भारतीयों को शामिल करने के लिए किया गया था।

कर्मचारी एनपीएस योजना में नियमित योगदान करते हैं, जिसके बाद जमा राशि का 40 प्रतिशत सेवानिवृत्ति पर वार्षिकी खरीदने में खर्च करना होता है। वहीं, शेष राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त कर-मुक्त राशि के रूप में प्राप्त होता है।

एनपीएस(NPS) के फायदे और नुकसान

एनपीएस के फायदों की बात करें तो सेवानिवृत्ति के समय 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त निकालने का प्रावधान है। इसके साथ ही, आयकर अधिनियम की धारा 80सी, 80सीसीडी (1बी) और 80सीसीडी (2) के तहत कर लाभ प्राप्त होते हैं।

दूसरी ओर, एनपीएस के नुकसान की बात करें तो इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। इसके अलावा, 40 प्रतिशत राशि वार्षिकी योजना में खर्च करनी होती है, जिससे तुरंत तरलता कम हो जाती है।

यूपीएस(UPS) योजना

यूपीएस योजना में एक गारंटीकृत पेंशन मिलती है। वर्तमान में, यह उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर प्रदान करती है जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।

इसलिए, कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। यह योजना 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन प्रदान करती है।

10 वर्ष या उससे अधिक सेवारत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, अंतिम पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाता है। कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 8.5% योगदान देती है।

यूपीएस(UPS) के फायदे और नुकसान जानें

यूपीएस के फायदों की बात करें तो, मूल वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान की जाती है। पारिवारिक पेंशन आश्रित के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह मुद्रास्फीति दर के आधार पर बदलती रहती है। इसके साथ ही, इसमें ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलता है।

नुकसान की बात करें तो, यह समय से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को प्रदान नहीं किया जाता है। बाजार में, यह एनपीएस की तुलना में बदलता रहता है।

दोनों में से किसे चुनें?

एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को अपना निवेश विकल्प और फंड मैनेजर चुनने का विकल्प देता है। यह आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर लाभ प्रदान करता है। यह उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है जो बाजार में वृद्धि का इंतजार करते हैं।

अब यूपीएस की बात करें तो, कम से कम 25 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन का लाभ मिलता है। यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है जो एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति आय चाहते हैं।

