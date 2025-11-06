NPCIL Recruitment 2025 : NPCIL ने निकाली अपनी Deputy Manager & JHT पदों की अधिकारी सूचना

NPCIL Recruitment 2025 : अगर आप भी खोज में हो किसी ऐसी नौकरी जिसमे जॉब सिक्योरिटी और प्रगति हो तो आपको बता दे की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL), जो भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के तहत एक प्रमुख पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ने NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 की घोषणा की है। यह भर्ती ग्रुप A और ग्रुप B पदों के लिए है, जिसमें डिप्टी मैनेजर (HR, F&A, C&MM, लीगल) और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT) शामिल हैं। योग्य भारतीय नागरिक 7 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 (शाम 5:00 बजे) तक ऑफिशियल वेबसाइट npcilcareers.co.in के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

NPCIL भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन और डीकमीशनिंग तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं को मैनेज करता है। यह भर्ती स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भारत के स्वच्छ और सस्टेनेबल एनर्जी लक्ष्यों में योगदान देने का एक शानदार मौका है।

NPCIL उप प्रबंधक भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन का नाम : न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)

विज्ञापन संख्या : NPCIL/HQ/HRM/2025/03

पद का नाम : डिप्टी मैनेजर (HR, F&A, C&MM, लीगल), जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर

कुल रिक्तियां : 103 पद (बैकलॉग सहित)

ग्रुप : ग्रुप A और ग्रुप B

पे लेवल : डिप्टी मैनेजर के लिए लेवल 10 (₹56,100/-), JHT के लिए लेवल 6 (₹35,400/-)

नौकरी का स्थान : पूरा भारत

आवेदन का तरीका : ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट : https://npcil.nic.in / https://npcilcareers.co.in

NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

जनरल / OBC / EWS (डिप्टी मैनेजर) ₹500/-

जनरल / OBC / EWS (अन्य) ₹150/-

SC / ST / PwBD / पूर्व सैनिक / महिला उम्मीदवार छूट

पेमेंट मोड ऑनलाइन

NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 रिक्तियां और योग्यता

डिप्टी मैनेजर (HR) (31) ग्रेजुएशन के साथ MBA/PG डिप्लोमा HR/पर्सनल मैनेजमेंट/इंडस्ट्रियल रिलेशंस में

डिप्टी मैनेजर (F&A) (48) CA/ICWA या MBA (फाइनेंस)/M.Com 60% अंकों के साथ

डिप्टी मैनेजर (C&MM) (34) इंजीनियरिंग डिग्री के साथ MBA/PG डिप्लोमा मटीरियल्स मैनेजमेंट में

डिप्टी मैनेजर (लीगल) (01) किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री (LLB या इंटीग्रेटेड LLB)

जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT) (04) हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ट्रांसलेशन की जानकारी के साथ

NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 आयु सीमा

डिप्टी मैनेजर : 18–30 वर्ष

जूनियर हिंदी अनुवादक : 21–30 वर्ष

आयु में छूट

OBC (NCL): 3 साल

SC/ST: 5 साल

PwBD: 10 साल

पूर्व सैनिक / NPCIL कर्मचारी: सरकारी नियमों के अनुसार

NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

व्यक्तिगत साक्षात्कार

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन

ऑफिशियल NPCIL करियर पोर्टल पर जाएं।

सही ईमेल ID और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें।

ऑनलाइन एप्लीकेशन ध्यान से भरें।

ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें।

एप्लीकेशन फीस जमा करें (अगर लागू हो)।

एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

