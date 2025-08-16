ChatGPT: चैटजीपीटी के लिए अब रुपए में करना होगा भुगतान

भारतीय यूजर्स को पहले डॉलर में लेना पड़ता था सब्सक्रिप्शन

ChatGPT, (आज समाज), नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉम चैटजीपीटी की सेवाओं को लिए अब भारतीय यूजर्स को डॉलर की बजाय रुपए में भुगतान करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉम चैटजीपीटी ने लोकल प्राइसिंग शुरू कर दी है। इससे भारतीय मुद्रा में पेमेंट करने की सुविधा मिलेंगी।

इससे पहले, भारतीय यूजर्स को डॉलर में ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, जिससे कई लोगों के लिए कीमत अधिक पड़ती थी। यह बदलाव जीपीटी-5 लांच के कुछ समय बाद आया है, जो अब 12 भारतीय भाषाओं में बेहतर परफॉर्मेंस देता है। लोकलाइजेशन से उम्मीद है कि भारतीय यूजर्स के लिए चैटजीपीटी का उपयोग और अधिक प्रासंगिक और आसान हो जाएगा।

सैम आॅल्टमैन के समक्ष उठी थी रुपए में भुगतान की मांग

लोकल प्राइसिंग की मांग फरवरी 2025 में ओपनएआई सीईओ सैम आॅल्टमैन के भारत दौरे के दौरान उठी थी। स्टार्टअप फाउंडर्स और डेवलपर्स ने डॉलर में पेमेंट को अपनाने में मुश्किल बताया था। ओपनएआई के वीपी आॅफ इंजीनियरिंग श्रीनिवास नारायणन ने पहले ही संकेत दिया था कि कंपनी भारत में अपने टूल्स को ज्यादा किफायती बनाने पर काम कर रही है।

बजट फ्रेंडली प्लान लाने की भी तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओपनएआई जल्द ही चैटजीपीटी गो नाम से एक बजट-फ्रेंडली प्लान भी ला सकता है, जिसकी कीमत 399 प्रति माह हो सकती है। यह प्लान छात्रों, कैजुअल यूजर्स और पहली बार एआई इस्तेमाल करने वालों को टारगेट करेगा।

चैटजीपीटी उपयोग अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है भारत

भारत, अमेरिका के बाद ओपनएआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, और आॅल्टमैन का मानना है कि जल्द ही यह चैटजीपीटी उपयोग में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। हालांकि, ओपनएआई को यहां कड़ी टक्कर मिल रही है।

Perplexity AI अक ने भारती एयरटेल के 360 मिलियन ग्राहकों को एक साल का मुफ्त प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आॅफर किया है, जबकि गूगल भारतीय कॉलेज छात्रों को एक साल तक मुफ्त अक टूल्स दे रहा है।

कितनी होगी कीमत

पायलट प्रोग्राम के तहत चैटजीपीटी प्लस प्लान की कीमत 1,999 प्रति माह (जीएसटी सहित) तय की गई है। वहीं प्रो प्लान 19,900 प्रति माह और टीम प्लान 2,099 प्रति सीट प्रति माह उपलब्ध होगा। पहले ये प्लान क्रमश: $20 (लगभग 1,750), $200 (लगभग 17,500) और $30 (लगभग 2,600) में डॉलर में खरीदे जाते थे।

