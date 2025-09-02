Punjab Breaking News : पंजाब में बाढ़ के साथ अब बीमारियों की मार का डर

प्रदेश सरकार ने कसी कमर, प्रभावित जिलों में झौका पूरा मेडिकल स्टाफ

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पिछले लगभग एक सप्ताह से बाढ़ की मार झेल रहा है। पिछले दो दिन से स्थिति और भी ज्यादा खराब है। बाढ़ ने अब प्रदेश के 12 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ से प्रदेश में भारी मात्रा में जानी और माली नुकसान हुआ है। अब बाढ़ के साथ-साथ प्रदेश के लोगों और सरकार के सामने जो दूसरी समस्या खड़ी हो सकती है वह है जल जनित बीमारियां। दरअसल प्रदेश में पिछले करीब एक सप्ताह से लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं।

इसी के चलते प्रदेश् सरकार ने मेडिकल टीमों को बीमारियों से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंधी निर्देश देते हुए पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राहत कार्यों के साथ-साथ मेडिकल टीमों को पानी के नमूने लेने, घरों और गांवों के अंदर और बाहर कीटाणुनाशक छिड़काव, पानी की क्लोरीनेशन, बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया और डेंगू का समय पर पता लगाने के लिए कार्ड टेस्ट, सैनिटरी नैपकिन और मच्छरदानी वितरण जैसे कार्यों के लिए भी आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं।

लोगों तक स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग को गांवों में साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी के टैंकरों को तब तक सेवा में लगाया जाए, जब तक जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी तरह वाटर टेस्टिंग टीमें सभी गांवों में पानी की गुणवत्ता की जांच करें ताकि किसी भी महामारी के फैलाव से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित निचले गांवों से पानी निकालने के लिए पंपिंग कार्य पहले ही युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रभावित लोगों को राहत शिविरों और मेडिकल शिविरों के माध्यम से और यहां तक कि उनके घरों पर जाकर चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की जा रही तैनात

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जा रही हैं ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में डेंगू के लार्वा का पता लगाने के लिए समर्पित एंटी-लार्वा टीमें भी तैनात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विशेष टीमें गांवों का दौरा कर लोगों को मलेरिया, डेंगू, दस्त, टाइफाइड और त्वचा संबंधी समस्याओं जैसी बीमारियों को रोकने के उपायों के बारे में जागरूक करने के आदेश दिए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि प्रभावित पशुओं के इलाज और टीकाकरण, पशुओं के कीटाणुनाशन और चारे की व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पशु चिकित्सा टीमें तैनात की जाएंगी।

