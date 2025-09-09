Online Gaming एक्ट पर अब सुप्रीम फैसला! तीन हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर

Online Gaming, (आज समाज), नई दिल्ली : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाले सभी मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है, जिनकी सुनवाई पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में हो रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को स्थानांतरित करने के केंद्र के अनुरोध को मंजूरी दे दी है, जिससे एक एकीकृत और सुसंगत न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

तीन उच्च न्यायालयों से मामले स्थानांतरित

इस निर्णय के साथ, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम से संबंधित कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में लंबित सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। संबंधित उच्च न्यायालयों को समय बचाने और कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए, संपूर्ण केस रिकॉर्ड को, अधिमानतः डिजिटल प्रारूप में, सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।

अन्य याचिकाएँ भी स्थानांतरित की जाएँगी

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि यदि अधिनियम के खिलाफ कोई नई याचिका अन्य उच्च न्यायालयों में दायर की जाती है, तो उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य समानांतर कार्यवाही और विभिन्न राज्यों में विरोधाभासी निर्णयों के जोखिम से बचना है।

केंद्र ने स्थानांतरण की मांग क्यों की

केंद्र सरकार ने स्थानांतरण याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि चूँकि ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 एक केंद्रीय कानून है, इसलिए इसके प्रावधानों को चुनौती देने वाली चुनौतियों की सुनवाई और निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। इससे व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित होगी और कई उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों से बचा जा सकेगा।

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 क्या है?

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है जो देश में ऑनलाइन गेमिंग के लाइसेंसिंग, वर्गीकरण और विनियमन के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है। यह कौशल के खेल और भाग्य के खेल के बीच अंतर करके और ऑपरेटरों के लिए जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु नियम निर्धारित करके इस क्षेत्र में स्पष्टता लाने का प्रयास करता है।

अब जब सर्वोच्च न्यायालय सभी चुनौतियों की एक साथ सुनवाई करने के लिए तैयार है, तो इसका परिणाम भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा।

