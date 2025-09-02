अब Mrunal Thakur ने Anushka Sharma पर तंज कसा है? वायरल वीडियो से छिड़ी बहस

Mrunal Thakur, (आज समाज), नई दिल्ली: टेलीविज़न से बॉलीवुड तक अपनी जगह बनाने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने कई हिट फिल्मों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही में, उन्होंने ‘सन ऑफ़ सरदार 2’ में अपनी भूमिका से दर्शकों को प्रभावित किया। लेकिन अब, वह एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं।
बिपाशा बसु पर उनके कथित तंज को लेकर चर्चा अभी शांत ही हुई थी कि मृणाल का एक नया वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इस बार यह किसी और से नहीं, बल्कि अनुष्का शर्मा से जुड़ा है। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि उनकी यह टिप्पणी अनुष्का पर लक्षित है, जिससे अभिनेत्री के खिलाफ फिर से ट्रोलिंग शुरू हो गई है।
मृणाल ने क्या कहा?
Which film is Mrunal Thakur talking about?
एक बेबाक इंटरव्यू में, मृणाल ने याद किया कि कैसे सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘सुल्तान’ में मुख्य भूमिका के लिए पहले उन पर विचार किया गया था। यह भूमिका अंततः अनुष्का शर्मा को मिली, जिन्होंने शानदार अभिनय किया और फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई।
मृणाल ने बताया कि उन्होंने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट ठुकरा दिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वह उस समय तैयार नहीं थीं। उन्होंने कहा: “उस फिल्म ने उस अभिनेत्री को बड़ी सफलता दिलाई जिसने उसे किया था। लेकिन अगर मैंने वह फिल्म की होती, तो मैं खुद को खो देती। मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। मेरे लिए, यह एक जीत है। मुझे तुरंत प्रसिद्धि और लोकप्रियता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी ही खत्म भी हो जाता है।”
अनुष्का पर एक सूक्ष्म कटाक्ष?
हालाँकि मृणाल ने कभी सीधे तौर पर अनुष्का का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से एक छिपे हुए ताने के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि “तुरंत प्रसिद्धि” वाले उनके बयान का परोक्ष रूप से अनुष्का शर्मा पर निशाना साधा गया था।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
यह वीडियो अब कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है, खासकर रेडिट पर, जहाँ उपयोगकर्ताओं ने मृणाल की कथित तौर पर एक अन्य अभिनेत्री को नीचा दिखाने के लिए आलोचना की है। एक टिप्पणी में लिखा था: “खुद को ऊपर उठाने के लिए किसी और को क्यों नीचा दिखाना? यह बिल्कुल गलत है।”