Ozempic Launched In India, (आज समाज), नई दिल्ली : दुनियाभर में डायबिटीज और वजन घटाने के लिए मशहूर दवा ओज़ेम्पिक (Ozempic) भारत में लॉन्च हो गई है। डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk) ने इसे 12 दिसंबर 2025 को भारत में पेश किया है। ओज़ेम्पिक में सक्रिय घटक (active ingredient) सेमाग्लूटाइड (semaglutide) होता है, जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट श्रेणी की दवा है।

मोटापे से परेशान लोगों को इलाज में नया विकल्प मिलेगा

यह दवा शुगर कंट्रोल करने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मददगार मानी जा रही है। इस दवा के माध्यम से डायबिटीज रोगियों और मोटापे से परेशान लोगों को इलाज में नया विकल्प मिलेगा। इसे मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह (Type 2 diabetes) वाले वयस्कों में रक्त शर्करा (blood sugar) के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अनुमोदित किया गया है, साथ ही यह वजन प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण रूप से सहायक है।

उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जिनके पेट की गंभीर बीमारियां

यह एक बार-साप्ताहिक इंजेक्शन है जो फ्लेक्सटच पेन (FlexTouch Pen) डिवाइस में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती खुराक (0.25 मिलीग्राम) की कीमत लगभग ₹2,200 प्रति सप्ताह (या ₹8,800 प्रति माह) है। यह दवा अब प्रमुख फार्मेसियों और अस्पतालों में एक योग्य चिकित्सक (endocrinologist) के पर्चे के साथ उपलब्ध है। उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जिनके पेट की गंभीर बीमारियां हैं या जिनका शुगर लेवल अत्यधिक बढ़ा हुआ है। दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है।

यह बिना पर्ची के मिलने वाली दवा या सामान्य वजन घटाने का जादुई इंजेक्शन नहीं

वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ओजेम्पिक का भारत में लॉन्च होना अच्छी खबर है, लेकिन चेतावनी दी है कि ओज़ेम्पिक का उपयोग केवल चिकित्सा पर्यवेक्षण (medical supervision) के तहत ही किया जाना चाहिए। यह बिना पर्ची के मिलने वाली दवा या सामान्य वजन घटाने का जादुई इंजेक्शन नहीं है। वहीं दवा के साथ सही आहार और नियमित व्यायाम भी जरूरी है, तभी इसका अधिकतम लाभ मिल पाता है। WHO ने भी इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं, ताकि इनका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से हो, न कि फैशन या ट्रेंड के हिसाब से।

