Punjab Crime News : कुख्यात गैंगस्टर के गुर्गों ने पुलिस पर की फायरिंग

Harpreet Singh
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो घायल हुए, हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई थी पुलिस

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर पुलिस ने एक मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर जीवन फौजी के दो गुर्गों की भागने कीर कोशिश नाकाम करते हुए उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। यह वारदात उस समय हुई जब पुलिस टीम इन बदमाशों को हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई थी। जब टीम ने मौके पर जाकर इन बदमाशों से हथियार बरामदगी की कोशिश की तो आरोपियों ने छुपाकर रखे हुए हथियारों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की।

इस दौरान पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। इसके बाद दोनों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम दोनों आरोपियों को गांव रूडवाल में हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए।

आरोपियों ने 22 अगस्त को किया था जानलेवा हमला

दोनों आरोपियों की पहचान रामदास क्षेत्र के रहने वाले युवकों के रूप में हुई है, जो कुख्यात गैंगस्टर जीवन फौजी के करीबी साथी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, इन दोनों ने 22 अगस्त को रामदास इलाके में सिमरन सिंह नामक व्यक्ति पर गोलियां चलाई थीं और तब से फरार थे। कई महीनों की तलाश के बाद पुलिस ने हाल ही में इन दोनों को करनाल (हरियाणा) से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। फिलहाल दोनों को पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की देख-रेख में जारी है।

