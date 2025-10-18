Amritsar Crime News : अमृतसर में नामी गैंगस्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे

आरोपी ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, बंबीहा गैंग का मुख्य सरगना है पकड़ा गया गैंगस्टर

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने अमृतसर ग्रामीण पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में विदेश-आधारित गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी जट्ट और बंबीहा गैंग के मुख्य सरगना गैंगस्टर जसवीर सिंह उर्फ लल्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से .30 कैलिबर की एक विदेशी पिस्तौल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि आरोपी जसवीर सिंह उर्फ लल्ला को उसके विदेश-स्थित हैंडलर द्वारा विरोधी गिरोह के सदस्यों को निशाना बनाने के निर्देश दिए जा रहे थे।

हत्या सहित कई मामलों में वांछित था आरोपी

एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर जुलाई 2024 में हुई परमिंदरदीप सिंह उर्फ प्रिंस की हत्या के मामले में वांछित था। इसके अलावा, वह फरवरी 2025 में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में भी शामिल था, जिसमें पंजाब पुलिस का एक एएसआई घायल हो गया था। इस आॅपरेशन की जानकारी देते हुए एआईजी एजीटीएफ संदीप गोयल ने बताया कि विशेष गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ की पुलिस टीमों ने डीएसपी बिक्रमजीत बराड़ और डीएसपी (डी) अमृतसर ग्रामीण गुरिंदर पाल सिंह नागरा की निगरानी में अमृतसर ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर संदिग्ध जसवीर उर्फ लल्ला को गांव वडाला भीटेविंड में रोका।

पुलिस टीम से हुई आरोपी की मुठभेड़

आरोपी ने भागने की कोशिश में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की, लेकिन संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद उसे काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों का नेतृत्व इंस्पेक्टर विक्रम, एसआई चंदर और एसआई कोमल कर रहे थे। एआईजी ने बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर, विदेश भाग चुके वांछित गैंगस्टर हैपी जट्ट का मुख्य शूटर है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर हैपी जट्ट कई हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में वांछित है।

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है।