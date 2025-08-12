Faridabad Court Recrutiment 2025 : फरीदाबाद कोर्ट में नौकरी के लिए निकाली गयी अधिसूचना

Faridabad Court Recrutiment 2025 : अगर आप भी करना चाहते कोर्ट में नौकरी तो ये अवसर ख़ास आपके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद ने क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 31 है। फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 की अधिसूचना 11 अगस्त को जारी की गई है और आवेदन पत्र 11 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक स्वीकार किए जाएँगे। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 अवलोकन

फरीदाबाद में भर्ती के अवसरपद का नाम: क्लर्क

रिक्तियाँ: 31

वेतन: 25000/-

नौकरी का स्थान: फरीदाबाद, हरियाणा

श्रेणी: फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन प्रारंभ तिथि: 11 अगस्त 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अगस्त 2025

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस ₹0/-

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी ₹0/-

ऑनलाइन भुगतान विधि

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18-42 वर्ष है।

आयु सीमा की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 1.1.2025 है।

आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

पद का नाम और रिक्ति योग्यता

क्लर्क 31 (जनरल-8, एससी-5, बीसीए-1, बीसीबी-3, ईडब्ल्यूएस-2, ईएसपी-1, पीडब्ल्यूडी-2, ईएसएम-9) स्नातक

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं

लिखित परीक्षा

कौशल परीक्षा

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 परीक्षा पैटर्न

नकारात्मक अंकन: नहीं

समय अवधि: 90 मिनट

विषय प्रश्न अंक

सामान्य ज्ञान 50 50

सामान्य अंग्रेजी 50 50

कैसे करें फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन

नीचे दी गई अधिसूचना पीडीएफ से अपनी योग्यता जांचें

नीचे दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें

ऑनलाइन आवेदन भरें फॉर्म

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें

आवेदन पत्र प्रिंट करें

