Lado Laxmi Yojana: दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का नोटिफिकेशन जारी, 2 महीने लगातार 2100 नहीं लिए तो कैंसिल होगा खाता

Lado Laxmi Yojana, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस योजना के तहत 23 या इससे अधिक वर्ष की महिला जो हरियाणा की रहने वाली होगी। उसे सरकार की ओर से हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में 1 लाख रुपए इनकम वाले परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं योजना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं। इनमें प्रमुख है कि यदि महिला 2 महीने लगातार योजना के पैसे नहीं लेती है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा।

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय सहायता उसी महीने से मिलना शुरू होगी, जिसमें लाभार्थी की आईडी जेनरेट हुई होगी। राशि उसके अगले महीने से मिलेगी। इसके अलावा महिला यदि गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेती है तो उससे ब्याज समेत पैसे वसूले जाएंगे। भुगतान तभी शुरू होगा, जब बैंक खाता विवरण परिवार पहचान पत्र में अपडेट होगा।

1 नवंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे रुपए

यह योजना 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। जिसमें 23 साल से बड़ी उम्र और 1 लाख इनकम वाले परिवारों की महिलाओं के आवेदन भराए जाएंगे। इसके बाद पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार इस योजना पर 4,062 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। जो महिलाएं 15 सालों से हरियाणा में रह रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

गलत जानकारी देने पर 12% सालाना ब्याज के साथ लौटाना होगा पैसा

अगर किसी महिला ने गलत जानकारी देकर लाभ लिया तो उसे योजना से जुड़ी राशि को 12% सालाना ब्याज के साथ लौटाना होगा। जिलों में समाज कल्याण अधिकारी को यह राशि वसूलने का अधिकार होगा।

पति या बेटे से भी वसूली जाएगी राशि

अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले चुकी महिला यदि रुपए नहीं लौटाती है तो उसके के परिवार के अन्य सदस्य पति या बेटे से हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में यह वसूली की जाएगी। अगर उनके परिवार के पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है तो कार्रवाई भी की जा सकेगी।

लाभार्थी को लाडो लक्ष्मी एप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण पूरा कर हर महीने लाइवनेस डिटेक्शन (बायोमेट्रिक सुरक्षा तकनीक) से गुजरना होगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने एसएमएस भेज इसके बारे में याद भी दिलाएगा। महिलाओं को हर महीने मोबाइल एप के जरिए खुद के पात्र होने का प्रमाण भी देना होगा। जिन मानदंड के आधार पर पात्र महिला को लाभ दिया गया है, अगर वह मानदंड बाद में मौजूद नहीं हैं तो वित्तीय लाभ मिलना बंद हो जाएगा।

इस स्थिति में लाभ मिलना होगा बंद

यानी महिला की नौकरी लग जाती है या परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो जाता है तो उसे लाभ मिलना बंद हो जाएगा। लाभार्थी की मृत्यु होने पर भी भुगतान बंद होगा। महिला चाहे तो स्वेच्छा से कम राशि लेने का विकल्प भी चुन सकती है।

लाडो लक्ष्मी एप के माध्यम से होगा रजिस्ट्रेशन

महिलाओं को लाडो लक्ष्मी एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एप से ही पहचान, सत्यापन, समाधान, शिकायत, निगरानी की जाएगी। आवेदन करने के बाद एक पंजीकरण आईडी मिलेगी। सभी पंजीकृत आवेदन नागरिक संसाधन सूचना विभाग को भेजे जाएंगे।

एसएमएस के जरिए ली जाएगी अनुमति

क्रिड 15 दिनों में परिवार पहचान पत्र व अन्य वेरिफिकेशन सिस्टम से मिलान कर विवरण का सत्यापन करेगा। उसके बाद क्रिड पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर उन्हें एसएमएस भेजेगा और पूछेगा कि वह 2100 रुपए प्रति माह ही लेना चाहती हैं या इससे कम? इसकी पुष्टि होने पर अगले महीने से लाभार्थी को योजना का लाभ मिलने लगेगा।

