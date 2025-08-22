BEML Recruitment 2025 : BEML में निकली अनेक पदों पर भर्ती की अधिसूचना

BEML Recruitment 2025 : भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करें।

कुल उपलब्ध पद: 682

प्रबंधक स्तर के पद: 26

प्रबंधन प्रशिक्षु: 100

सुरक्षा एवं अग्निशमन गार्ड: 56

स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट: 14

गैर-कार्यकारी (आईटीआई): 440

गैर-कार्यकारी (डिप्लोमा एवं आईटीआई): 46

आवेदन शुल्क

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रु. 00/-

एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं।

शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं। भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया नीचे दी गई है।

वेतनमान: नियमानुसार

कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।

भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र आदि, को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलमों का पूर्वावलोकन करें और ध्यानपूर्वक जाँच करें।

अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

