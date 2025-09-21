Nothing Ear 3 Launched: सुपर माइक और जबरदस्त फीचर्स ने जीता यूज़र्स का दिल

Nothing Ear 3 launched, आज समाज, नई दिल्ली: नथिंग ने वैश्विक बाज़ारों में अपने TWS ईयरबड्स, नथिंग ईयर 3, का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया। नए ईयरबड्स एक ख़ास फ़ीचर के साथ आते हैं – चार्जिंग केस में लगा एक सुपर माइक, जो क्रिस्टल-क्लियर कॉलिंग के लिए 95dB तक के शोर को कम कर सकता है। टॉक बटन की मदद से, उपयोगकर्ता इसे तुरंत सक्रिय कर सकते हैं और केस से सीधे वॉयस नोट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।

ये नोट्स स्वचालित रूप से एसेंशियल स्पेस में सिंक हो जाते हैं और इन्हें ट्रांसक्राइब भी किया जा सकता है, हालाँकि यह सुविधा केवल नथिंग ओएस वाले स्मार्टफ़ोन तक ही सीमित है। ईयर 3 में 45dB रीयल-टाइम अडैप्टिव ANC (एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन) भी है, जो अवांछित ध्वनियों को रोकने के लिए हर 600 मिलीसेकंड में समझदारी से एडजस्ट होता है। नथिंग का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ये ईयरबड्स कुल 38 घंटे तक का प्लेबैक समय दे सकते हैं।

कीमत और उपलब्धता

यूके: 179 GBP (लगभग ₹21,500)

यूरोप: 179 EUR (लगभग ₹18,700)

अमेरिका: 179 डॉलर (लगभग ₹15,800)

ये ईयरबड्स काले और सफेद रंग में उपलब्ध होंगे। ग्लोबल प्री-ऑर्डर 18 सितंबर से नथिंग की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा पार्टनर स्टोर्स पर शुरू होंगे, जबकि कुछ क्षेत्रों में ओपन सेल 25 सितंबर से शुरू होगी। भारत में भी लॉन्च की योजना है, लेकिन कंपनी ने अभी तक तारीख का खुलासा नहीं किया है।

नथिंग ईयर 3 के मुख्य स्पेसिफिकेशन

चार्जिंग केस में सुपर माइक: 95dB तक के शोर को कम करता है और टॉक बटन के ज़रिए सक्रिय होता है। नथिंग OS डिवाइस पर वॉयस नोट रिकॉर्डिंग और ऑटोमैटिक ट्रांसक्रिप्शन को सपोर्ट करता है।

माइक्रोफ़ोन सेटअप: प्रत्येक ईयरबड में तीन डायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन और एक बोन-कंडक्शन वॉयस पिकअप यूनिट है, जो 25dB तक हवा के शोर को कम करने के लिए AI नॉइज़ रिडक्शन द्वारा समर्थित है।

अनुकूली ANC: हर 600ms पर पर्यावरणीय समायोजन और हर 1,875ms पर फिट-लीकेज ट्रैकिंग के साथ रीयल-टाइम 45dB शोर रद्दीकरण।

ध्वनि गुणवत्ता: पैटर्न वाले डायाफ्राम के साथ उन्नत 12mm डायनामिक ड्राइवर, विकिरण क्षेत्र में 20% की वृद्धि, व्यापक साउंडस्टेज और बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए बास को 4-6dB और ट्रेबल को 4dB तक बढ़ाते हैं।

कनेक्टिविटी: हाई-रेज़ ऑडियो के लिए LDAC सपोर्ट वाला ब्लूटूथ 5.4, गेमिंग के लिए 120ms से कम लो लेटेंसी, और Android (फास्ट पेयर), Windows (स्विफ्ट पेयर) और iOS पर सहज पेयरिंग। नथिंग X ऐप के माध्यम से नियंत्रण अनुकूलन उपलब्ध है, जो एसेंशियल स्पेस और चैटGPT फ़ंक्शन को भी एकीकृत करता है।

बैटरी लाइफ: प्रति ईयरबड 55mAh, 10 घंटे तक सुनने का समय और केस के साथ 38 घंटे तक सुनने का समय प्रदान करता है। 10 मिनट का USB-C फ़ास्ट चार्ज 10 घंटे तक का प्लेबैक प्रदान करता है। वायरलेस चार्जिंग समर्थित है।

डिज़ाइन: धातु के एक्सेंट वाला पारदर्शी केस, नैनो-इंजेक्शन मोल्डिंग का उपयोग करके 100% रीसाइकल किए गए एल्यूमीनियम से बना है। बेहतर पावर दक्षता और सिग्नल संवेदनशीलता के लिए 0.35 मिमी MIM एंटीना की सुविधा है। ईयरबड्स और केस दोनों IP54 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं।

