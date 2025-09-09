Pitru Paksha bhojan Recipe: श्राद्ध का भोजन में बनाने के लिए नोट करें 5 खास रेसिपी

भोजन बनाते वक्त शुद्धता का रखें ध्यान
Pitru Paksha bhojan Recipe, (आज समाज), नई दिल्ली: पितृ पक्ष में यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो उनके लिए मीठी खीर, पूरी, मीठे पकवान, छोले या आलू की सब्जी का सात्विक भोग जरूर बनाना चाहिए। अत: श्राद्ध का भोजन बनाते वक्त शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। आपको बता दें कि श्राद्ध कर्म में पितरों के नाम से बनने वाले भोजन में खीर का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही यह भी जान लें कि पितरों का भोजन बनाते समय उसमें लहसुन-प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है।
भोजन
- मखाना खीर सामग्री : 1 लीटर दूध, 2 कटोरी मखाने, 4 चम्मच शकर, 2 चम्मच घी, बादाम-काजू की कतरन, किशमिश, 1/4 कटोरी सूखे नारियल का बूरा, 1/2 चम्मच इलायची पावडर, दूध में भिगोएं हुए 5-6 केसर के लच्छे।
- बनाने की विधि: इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करके मखानों को भून लें। तत्पश्चात भूनें मखानों को प्लेट में निकाल कर ठंडे होने दें, फिर उसे कूट लें। अब दूध को उबलने दें, जब दूध उबल जाए तो उसमें कूटे मखाने डालकर पकाएं और शकर डाल दें। इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। अब काजू-बादाम की कतरन, नारियल का बूरा, किशमिश, इलायची और केसर को घोंट कर डालें। लीजिए आपकी मखाने की स्वादिष्ट खीर तैयार हैं, पितृ पक्ष के भोग में इसे अवश्य शामिल करें।
- सादी पूरी की सामग्री : 200 ग्राम गेहूं का आटा, 1/2 चम्मच शकर, 1 चुटकी नमक, तलने के लिए तेल अथवा घी।
- बनाने की विधि: पूरी बनाने हेतु सबसे पहले आटे और नमक को साथ में छान लें, उसमें छोटा आधा चम्मच शकर डालें। एक बड़ा चम्मच घी अथवा तेल का मोयन मिलाएं। पानी के साथ आटे के टाइट गूंथ लें। अपनी पसंद के अनुसार आटे की गोलियां बना लें। पूरी बेलकर गरम तेल में फूली-फूी तल कर पितृ भोग के उपयोग में लाएं।
- आलू की सब्जी बनाने की सामग्री: 200 ग्राम उबले और छिले हुए आलू, 2 टमाटर की प्यूरी, 1/2 चम्मच राई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पावडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच पिसा धनिया, स्वादानुसार नमक और तेल।
- बनाने की विधि: इसे बनाने के लिए छिले हुए आलू को मैश कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें राई डालें, फिर हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी डालकर इसे भून लें। अब लाल मिर्च पावडर, नमक, हल्दी और पिसा धनिया डालें। मसाले को अच्छी तरह भूनकर थोड़ा-सा पानी डालें। तरी तैयार होने पर यानि जब भूना मसाला तेल छोड़ने लगे अब आवश्यकतानुसार पानी डालें और अच्छी तरह उबल जाने पर बारीक कटे या मसले हुए आलू डालें और 10-15 मिनट तक उबलने दें और बीच-बीच में हिलाते रहें। सब्जी गाढ़ी हो जाने पर आंच बंद कर दें।
छोले की सब्जी, मसाला सामग्री: 250 ग्राम काबुली चने, 1/2 चम्मच मीठा सोडा, 2-3 हरी मिर्च और 1 बड़े टमाटर की प्यूरी, 1/2 चम्मच इमली का गाढ़ा गूदा, नमक स्वादानुसार, राई, तेल। तथा लाल मिर्च, काली मिर्च, सोंठ, अजवाइन, धनिया, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची पावडर इन सभी को 1/2-1/2 चम्मच मिक्स करके छोला मसाला तैयार करें।
- बनाने की विधि: सबसे पहले काबुली चने को खानेवाला सोडा मिलाकर 8 घंटे तक भिगोएं, फिर कुकर में गलने तक पकाएं। जब चने/छोले गल जाएं तो उसमें नमक और पानी मिलाकर 2-3 सीटी आने तक पकाएं। एक कढ़ाई में तेल गरम करके राई का तड़का लगाएं, उसमें टमाटर की प्यूरी डालकर ग्रेवी तैयार करके छोले का मसाला डालें और अच्छीतरह तेल छोड़ने तक भून लें। फिर उबले हुए छोले डालें, आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर इमली का गूदा डाल दें। अच्छीतरह 5-7 उबाल आने दें, लीजिए छोले की सब्जी तैयार हैं।
- चावल की खीर की खास सामग्री: 2 लीटर गाढ़ा दूध, 50 ग्राम मावा, 2 मुट्ठी बासमती चावल, 1/4 कटोरी मेवे की कतरन, 4 बड़े चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच पिसी इलायची, 3-4 लच्छे केसर, चुटकीभर मीठा पीला रंग।
- बनाने की विधि: चावल की खीर बनाने हेतु सबसे पहले खीर बनाने से एक-दो घंटे पूर्व चावल धोकर पानी में गला दें। अब दूध को मोटे तले वाले बर्तन में लेकर गरम करके 10-15 उबाल लेकर पका लें। अब चावल का पूरा पानी निथार कर दूध में डाल दें। बीच-बीच में चलाती रहें। चावल पकने के बाद चीनी डाल दें और दूध को लगातार चलाती रहें। जब तक चीनी गल न जाएं, तब तक बीच में छोड़े नहीं। अब मावे को किसनी से कद्दूकर कर लें और खीर में मिला दें।
जब खीर अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए तब उसमें मेवे की कतरन, इलायची डालें। एक अलग कटोरी में थोड़ा-सा गरम दूध लेकर केसर 5-10 मिनट के लिए उसमें गला दें। तत्पश्चात केसर घोंटें और उबलती खीर में डाल दें। खीर को अधिक केसरिया रंग लाना हैं तो उसमें चुटकीभर मीठा पीला रंग घोलकर डाल दें। अब तैयार हो रही खीर की 5-7 उबाली लेकर आंच बंद कर दें। तैयार चावल की खीर से अपने पितृओं को भोग लगाएं।
