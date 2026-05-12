Ragini MMS 3: तमन्ना भाटिया नहीं, ये एक्ट्रेस रागिनी एमएमएस 3 में बनेंगी आयुष शर्मा की आॅनस्क्रीन पार्टनर

कास्ट में आया बड़ा ट्विस्ट

Ragini MMS 3, (आज समाज), मुंबई: एकता कपूर की फिल्म फ्रेंचाइजी की बात हो और चर्चा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। रागिनी एमएमएस का तीसरा पार्ट की कास्ट लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा, तमन्ना भाटिया, जुनैद खान और नरगिस फाखरी नजर आने वाले हैं, जिनको लेकर खबर थी कि इन चार स्टार्स में से आयुष और तमन्ना को आॅन स्क्रीन कपल के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अब इस मामले में नया अपडेट देखने को मिल रहा है।

पहले खबरें थीं कि तमन्ना भाटिया फिल्म में आयुष शर्मा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स के बताया जा रहा है कि कहानी में बड़ा बदलाव किया गया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक, नरगिस फाखरी को आयुष शर्मा के अपोजिट लाया गया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, क्योंकि लंबे समय बाद नरगिस किसी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में जुनैद खान का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है।

पुलिस के रोल में नरगिस

साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नरगिस एक पुलिस आॅफिसर के रोल में नजर आने वाली हैं, जो कि उनके फैंस के लिए कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस बार रागिनी एमएमएस 3 अपने पुराने बोल्ड और हॉरर फॉर्मेट से थोड़ा अलग होने वाली है।

मेकर्स इसे एक हाई-कॉन्सेप्ट सुपरनैचुरल थ्रिलर के तौर पर तैयार कर रहे हैं, जिसमें डर, मिस्ट्री, सस्पेंस और रोमांस का नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म को शशांक घोष डायरेक्ट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग जुलाई 2026 से शुरू हो सकती है और 2027 में ये सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।

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