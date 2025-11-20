Haryana Congress: बैनर पर कुमारी सैलजा की फोटो न लगाना अनुशासनहीनता, कार्रवाई होगी: धर्मपाल मलिक

22 नवंबर को अंबाला में अनुशासन कमेटी की बैठक में होगा फैसला

Haryana Congress, (आज समाज), चंडीगढ़: वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान के तहत 18 नवंबर को हिसार में प्रदर्शन के दौरान बैनर पर कुमारी सैलजा की फोटो न लगाने पर हुआ विवाद अनुशासन समिति के समक्ष पहुंच चुका है। अब 22 नवंबर को अंबाला में अनुशासन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में बैनर पर कुमारी सैलजा का पोस्टर नहीं लगाने वाले नेता पर कार्रवाई हो सकती है। यह संकेत अनुशासन समिति के चेयरमैन व पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने दिए।

उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल में जिन नेताओं की फोटो बैनर पर लगाना अनिवार्य किया गया है, उनमें कुमारी सैलजा भी हैं। ऐसे में उनकी फोटो बैनर पर न लगाने अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई छोटा नेता शामिल हो या बड़ा पदाधिकारी।

उन्हें मीडिया के माध्यम से हिसार के घटनाक्रम की जानकारी मिली। उन्होंने पूरे मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र से बातचीत की है। 22 नवंबर को अंबाला में अनुशासन कमेटी की बैठक में इस पर कार्रवाई होगी।

इन विधायकों ने नहीं लगाई फोटो

18 नवंबर को हिसार में हुए कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिन 3 नेताओं ने बैनरों में कुमारी सैलजा की फोटो नहीं लगाई थी, उनमें नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़, उकलाना विधायक नरेश सेलवाल और आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश शामिल हैं। ये विधायक हुड्डा खेमे के माने जाते हैं।

मंच संचालन को लेकर दो जिलाध्यक्षों में हुआ झगड़ा

हिसार में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस भवन में मंच संचालन को लेकर दो जिलाध्यक्षों के बीच झगड़ा हुआ। मंच संचालन शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण जिलाध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैंने ऊपर से परमिशन ले रखी है। एससी सेल के जिला शहरी अध्यक्ष सोनू लंकेश ने माइक बंद कर दिया, ताकि दोनों के झगड़े की आवाज दूसरों को न सुने।

अलग-अलग जिलों से अनुशासन कमेटी के पास पहुंची शिकायतें

धर्मपाल मलिक ने बताया कि अनुशासन कमेटी के सामने प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन उनकी संख्या बताना अभी संभव नहीं है। इसी को लेकर 22 नवंबर को अंबाला में अनुशासन कमेटी की मीटिंग होगी। पूरे हरियाणा को 5 जोन में बांटा गया है। सभी 22 जिलों में जाने में काफी समय लगेगा, इसलिए अलग-अलग जोन बना दिए गए हैं। पहले जोन में अंबाला ही बनाया गया है।

