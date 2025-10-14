Punjab News Update : बाहरी राज्यों से धान का एक दाना भी पंजाब नहीं आने देंगे : कृषि मंत्री

कोटकपूरा के शेलर मालिक सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि धान की अवैध अंतरराज्यीय ढुलाई पर सख्ती करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा थाने में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला कोटकपूरा के गांव हरी नौ स्थित दो चावल मिल मालिकों और राजस्थान के पांच व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने अवैध धान से भरी राजस्थान नंबर की चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी जब्त की हैं।

कृषि अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

इस घटना के मद्देनजर खुड्डियां ने अपने कार्यालय में पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट के साथ मिलकर जिला मंडी अधिकारियों (डीएमओज) और मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) की एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, पंजाब की सीमाओं के भीतर अन्य राज्यों से एक भी दाना धान का नहीं बिकना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के कृषि मार्केट ढांचे की रक्षा और स्थानीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों के धान की बिक्री के प्रति शून्य-सहनशीलता की नीति अपना रही है।

मंडियों में पहुंच रही धान की नमी की जांच सुनिश्चित हो

धान की खरीद संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने सभी मार्केट कमेटी सचिवों और डीएमओज को निर्देश दिया कि शेलर को धान भेजने से पहले पीएयू-कैलिब्रेटेड नमी मापक यंत्रों से नमी की जांच सुनिश्चित करें ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और पंजाब के अनाज की गुणवत्ता बनी रहे।

कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को जागरूकता अभियान को और तेज करने, किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने तथा उन्हें इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीकों का उपयोग कर पराली प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि राज्य की सभी अनाज मंडियों में किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों से धान की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए विशेष नाके भी स्थापित किए जा रहे हैं।

