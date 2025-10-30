Cyber Crime : शादी का कार्ड नहीं, साइबर ठगी का जाल! पुलिस ने डॉट एपीके फाइल वाले फेक इन्विटेशन पर जारी की एडवाइजरी

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। शादियों के सीजऩ की शुरुआत के साथ ही साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। रेवाड़ी पुलिस ने डिजिटल वेडिंग इन्विटेशन के नाम पर भेजे जा रहे दुर्भावनापूर्ण डॉट एपीके फ़ाइलों से होने वाले साइबर फ्रॉड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है।पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान या संदिग्ध स्रोत से प्राप्त होने वाले ऐसे इन्विटेशन लिंक को खोलने या संबंधित एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचें, जो डॉट एपीके फॉर्मेट में हों।

साइबर ठग शादी के निमंत्रण का झांसा देकर एक मैसेज या ईमेल भेजते हैं। इस मैसेज में एक लिंक होता है, जो क्लिक करने पर यूजऱ को एक डॉट एपीके फाइल (आमतौर पर एक वेडिंग कार्ड डिज़ाइन ऐप या व्यूअर) डाउनलोड करने को कहता है। यह फाइल वास्तव में एक दुर्भावनापूर्ण डॉट एपीके फ़ाइल होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पर क्लिक करता है, ठगों को उनके फ़ोन का एक्सेस मिल जाता है।

पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी और सुरक्षा टिप्स

पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की सलाह दी है है। उन्होंने बताया कि डॉट एपीके (.एपीके) फ़ाइल से बचें। किसी भी अनजान नंबर या संदिग्ध दिखने वाले ईमेल से प्राप्त डॉट एपीके फ़ाइल को कभी भी डाउनलोड या इंस्टॉल न करें। यदि आपको किसी रिश्तेदार या दोस्त के नाम से ऐसा डिजिटल इन्विटेशन प्राप्त होता है, तो फ़ाइल डाउनलोड करने से पहले उन्हें कॉल करके या किसी अन्य माध्यम से निमंत्रण की सत्यता की पुष्टि अवश्य करें। ऐप्स हमेशा केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर जैसे आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। थर्ड-पार्टी सोर्स से ऐप डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका फोन और आपके ऐप्स हमेशा नवीनतम संस्करण पर अपडेटेड है ताकि आपको नवीनतम सुरक्षा सुविधाएं मिल सकें। कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते समय उसकी मांगी गई अनुमतियों की समीक्षा करें।

सावधान रहें

वाट्सऐप या फिर अन्य कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए रिसीव होने वाले किसी भी एपीके फाइल, लिंक को ओपन न करें। अनजान नंबर से आने वाले मैसेज या कॉल्स पर ध्यान न दें। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स को फोन में इंस्टॉल न करें।

फर्जी ऐप्स का ऐसे लगाएं पता

फर्जी ऐप्स का पता लगाने के लिए अपने एन्ड्रायड स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर अकाउंट पर जाएं। फिर प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करके प्ले प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करें। यहां पर आपको हारमफुल ऐप्स को चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करें और फोन में मौजूद खतरनाक ऐप्स की जांच करें और उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें।

यह भी पढ़े:- Farmers Protest : बकाया मुआवजे को लेकर किसान संगठनों का धरना 107 वें दिन भी जारी रहा