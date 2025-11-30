Punjab CM News : बाढ़ राहत के रूप में केंद्र से एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ : मान

कहा, पंजाब भाजपा झूठ बोलकर लोगों को कर रही गुमराह

Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि मानूसन सीजन में आई कुदरती आफ्त से राहत दिलाने के लिए अभी तक केंद्र की तरफ से पंजाब को किसी तरह की काई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। मान ने कहा कि इस साल आई भयंकर बाढ़ ने प्रदेश को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किए गए 1600 करोउÞ रुपए की विशेष सहायता पैकेज से अभी तक एक रुपया भी प्रदेश सरकार के खाते में नहीं डाला गया।

मान पंजाब भाजपा नेतृत्व इस बारे में झूठ फैला रहा है। जो भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि फंड जारी किए गए हैं, उन्हें समझना चाहिए कि यह केंद्र की नियमित योजनाओं के फंड हैं, जो पंजाब को वैसे भी मिलते—चाहे बाढ़ आई होती या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बिना कारण श्रेय ले रहे हैं, जबकि कोई विशेष पैकेज जारी नहीं हुआ है।

हड़ताल की जगह बातचीत से समस्याओं का हल होगा

पीआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अपील की कि सभी कर्मचारी काम पर लौटें और सरकार से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है और कुछ मामले अदालतों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जनता की सुविधा को देखते हुए आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार पीआरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं को समझती है और उनके समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब सरकार जल्द ही 900 नई सरकारी बसें अपने बेड़े में शामिल करेगी, जिससे जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएँ मिलेंगी।

गैंगस्टर्स को सिखाएंगे कड़े सबक

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई गैंगस्टर किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाता है या कोई अपराध करता है, तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि उसे कड़े सबक सिखाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और उनके नापाक इरादों को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने राज्य में शांति, सद्भाव और भाईचारे को कायम रखने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

