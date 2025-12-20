IMD Weather Alert India: उत्तर भारत कोहरे-ठंड से ठिठुरा! दिल्ली-UP-हरियाणा में परेशानियां बढ़ीं, कई राज्यों में रेड अलर्ट

IMD Weather Alert India: पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसम की स्थिति में अचानक बदलाव आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की स्थिति बन गई है। पंजाब से बिहार तक, शुक्रवार को कोहरे की मोटी चादर ने बड़े इलाकों को ढक लिया, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पढ़ाई के शेड्यूल में रुकावट आई।

दिल्ली के लिए रेड अलर्ट; कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अधिकारियों ने लोगों से गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य हुई

IMD के अनुसार, आगरा, बरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अंबाला, अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, ग्वालियर, भागलपुर और डालटनगंज सहित कई जगहों पर सुबह करीब 5:30 बजे विजिबिलिटी शून्य हो गई। पश्चिमी से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ी, जिससे अधिकारियों को कई ज़िलों में 20 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद करने पड़े।

मेरठ, बरेली और आसपास के इलाकों में सुबह देर तक कोहरा छाया रहा, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हुई। आगरा में भी सुबह के शुरुआती घंटों में घना कोहरा देखा गया। वाराणसी में सुबह 10 बजे तक विजिबिलिटी 100 मीटर तक कम रही, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में सुबह देर तक कोहरा छाया रहा और धूप नहीं निकली।

ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित

उत्तर भारत में ट्रेनों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा। दिल्ली जाने वाली 40 से ज़्यादा ट्रेनें दो घंटे से ज़्यादा लेट थीं। शताब्दी और वंदे भारत सहित कई प्रमुख ट्रेनें देरी से चलीं, जबकि गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। कुछ क्षेत्रों में आठ ट्रेनों के रद्द होने की भी खबर है।

उड़ानें बाधित; दिल्ली में 170 से ज़्यादा उड़ानें रद्द

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सुबह 2:30 बजे से 8:30 बजे के बीच विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम हो गई, जिससे चार अंतरराष्ट्रीय सेवाओं सहित 177 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। लगभग 84% उड़ानें लेट हुईं, जिससे कुल मिलाकर लगभग 1,000 उड़ानें प्रभावित हुईं। औसत देरी का समय 45 मिनट था। वाराणसी एयरपोर्ट ने 28 फ्लाइट्स कैंसिल होने की घोषणा की, जबकि देहरादून से दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट्स में 90 मिनट तक की देरी हुई।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अधिकारी रियल-टाइम अपडेट के लिए IMD के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और यात्रियों को पूरा रिफंड और मुफ्त रीशेड्यूलिंग की सुविधा दे रहे हैं।

एयरलाइंस ने सावधानी बरतने को कहा

एयर इंडिया ने चेतावनी दी है कि कोहरे का असर उसके पूरे फ्लाइट नेटवर्क पर पड़ सकता है। इंडिगो और स्पाइसजेट ने भी एडवाइजरी जारी कर कोहरे से प्रभावित इलाकों में संभावित देरी और रुकावटों के बारे में बताया है।

कड़ाके की ठंड जारी रहेगी

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, जिससे पूरे उत्तर भारत में यात्रा और आम जनजीवन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

