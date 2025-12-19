Weather Update Today : कोहरे और शीत लहर की चपेट में उत्तर भारत

पहाड़ों में कल से फिर बदलेगा मौसम, बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना, मैदानों में गिरेगा पारा

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर भारत के अधिकत्तर राज्य कोहरे और शीत लहर की चपेट में हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में दिन और रात का तापमान गिरेगा और ठंड में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी जबकि निचले भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम के इस परिवर्तन से आने वाले दिनों में मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। इससे दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी।

कश्मीर और हिमाचल में पारा शून्य से नीचे

आईएमडी ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों और मैदानी इलाकों में वाहन चालकों को मौसम की जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह दी है। इस बीच, कश्मीर घाटी में सर्दी का प्रकोप जारी है। बादलों के कारण दिन में धूप नहीं निकल पाई जिससे तापमान में कमी आई। यहां पर सबसे ठंडा जोजिला दर्रा रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान माइनस 17 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।

श्रीनगर में 0.2 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 0.0, काजीगुंड 0.8, पहलगाम 0.4, कुपवाड़ा माइनस 1.0, गुलमर्ग 1.6, पांपोर माइनस 1.8, अवंतिपोरा माइनस 3.8, पुलवामा माइनस 3.2, बारामुला माइनस 1.8 और सोनमर्ग 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल की बात करें तो 18 दिसंबर की रात को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.7, ताबो माइनस 4.3, कल्पा 4.0, मनाली 6.2, शिमला 9.8, धर्मशाला 8.8, मंडी 6.7 और ऊना 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के 24 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा।

उत्तराखंड में 20 से हल्की बारिश

उत्तराखंड में 20 दिसंबर से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। आईएमडी के मुताबिक, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूवार्नुमान है। दिन में सर्द हवाएं बहेंगी और शाम होती ही पहाड़ियों को कोहरा अपनी गिरफ्त में लेगा, जिससे दृश्यता में काफी कमी आएगी।

