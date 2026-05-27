Weather Update Today : गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत को राहत की उम्मीद

कल से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, हल्की बारिश व तेज हवाएं दिलाएंगी गर्मी से आंशिक राहत

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर, पश्चिम व मध्य भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। देश के ज्यादात्तर हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है जबकि कुछ जगहों पर यह 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। जिससे लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। इन हिस्सों में दिन के समय चल रही लू गर्मी के प्रकोप को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार देश का सबसे गर्म हिस्सा बना हुआ है। मंगलवार को भी यहां का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जिसके साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 और 29 मई को बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कुछ इलाकों में यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि इससे तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।

नौतपा का प्रभाव बढ़ा रहा गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय नौतपा का दौर चल रहा है। नौतपा को साल के सबसे गर्म नौ दिन माना जाता है। इस दौरान सूर्य की सीधी किरणें मैदानी इलाकों पर ज्यादा असर डालती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। इसी वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार लू चल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 28 मई तक उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। लोगों को दिन के समय घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ने लगे हैं।

इन राज्यों में पड़ रही ज्यादा गर्मी

उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस समय सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं। हरियाणा का सिरसा भी 46 डिग्री तापमान के साथ तपता रहा। कई शहरों में सड़कें दोपहर में सुनसान दिखीं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लू का असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है।

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