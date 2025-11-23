North India Cold Weather: पहाड़ों से मैदानों तक ठंड में लगातार इजाफा

By
Vir Singh
-
0
48
North India Cold Weather
North India Cold Weather: पहाड़ों से मैदानों तक ठंड में लगातार इजाफा, पर्वतीय इलाकों में जमीं झीलें

Today Weather Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: उत्तर भारत में पहाड़ों से मैदानों तक ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण में भी वृद्धि जारी है, जिससे लोगों को सांसों का खतरा बना हुआ है। आज सुबह करीब 7 बजे दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के कई इलाकों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 400 से पार दर्ज किया गया। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में ठंड लगातार बढ़ रही है। हरियाणा व पंजाब में भी सुबह शाम ठंड तेज होती जा रही है।

दक्षिण भारत में कई जगह बारिश के आसार

दक्षिण भारत में तमिलनाडु व आसपास के राज्यों में कई जगह बारिश के आसार हैं। उधर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। पहाड़ों में ठंडी हवाओं का असर मैदानों तक है। सुबह-शाम ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक हिमाचल के किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति के उच्च पर्वतीय इलाकों में मौसम शुष्क है और तापमान लगातार गिरने से झीलें व नदी-नाले जम गए हैं। लाहौल-स्पीति के ताबो में शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान सबसे कम 6.6 डिग्री दर्ज किया गया।

उत्तराखंड : चमोली जिले में शेषनेत्र झील भी जम

उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम में अब भी बर्फ जमी है। यहां कुछ दिन पहले हिमपात होने से पूरा मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया था। चमोली जिले में स्थित शेषनेत्र झील भी जम गई है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश इलाके में भी हिमपात हुआ है। यह 14,500 फीट की ऊंचाई पर है।

गाज़ियाबाद के लोनी में एक्यूआई 464 दर्ज 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का कहना है कि दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर व कई में बेहद खराब में रिकॉर्ड की गई है और मंगलवार तक इसके बेहद खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। गाज़ियाबाद के लोनी में आज सुबह एक्यूआई 464 दर्ज किया गया। राजस्थान में सर्दी से कुछ राहत है। पिछले पूरे सप्ताह ठंडी हवाएं चलने से राज्य के कई इलाकों में काफी ठंड महसूस की गई। बीते कल शुक्रवार को कई शहरों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक बढ़कर डबल डिजिट में पहुंच गया।

ये भी पढ़ें : Haryana Weather Update: हरियाणा में हिसार की रात सबसे ठंडी