Haryana CET: हरियाणा सीईटी एग्जाम में लागू होगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, एचएसएससी चेयरमैन ने मांगे सुझाव

चारों शिफ्ट में हुए पेपर की कठिनाई के अनुसार नंबरों को बराबर करेगा बोर्ड

Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सीईटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दी। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा की नॉर्मलाइजेशन को लेकर यदि आप सभी के पास कानूनी तौर पर मान्य कोई अच्छा सुझाव है तो उसे हमें भेज सकते हैं। आयोग उस पर विचार करेगा।

हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस फॉर्मूले से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चारों शिफ्ट में हुए पेपर की कठिनाई के अनुसार नंबरों को बराबर करेगा। गौरतलब है कि हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्टों में 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने सीईटी एग्जाम दिया था। अब युवाओं को रिजल्ट का इंतजार हैं।

कोर्ट केस के नाम पर वसूली से बचने की दी सलाह

चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक्स पर कहा कि अभ्यर्थियों से मिली सूचना में कई बार यह देखा है कि कुछ लोग (जो कि खुद वकील नहीं होते) कोर्ट केस के नाम पर अभ्यर्थियों को बहका कर पैसे वसूलते हैं जिसका परिणाम यह रहता है कि वह केस बिना किसी आधार या तथ्य के ही फाइल कर दिया जाता जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता है और आपके पैसे डूब जाते हैं।

दूसरा पैसे मिल जाने के बाद कोर्ट में केस ही नहीं करते और पैसे लेकर भाग जाते हैं, इसलिए अभ्यर्थी ऐसे किसी के बहकावे में न आएं, कोई भी निर्णय सोच समझकर लें ताकि आप सभी का नुकसान न हो।

