Nora Fatehi Net Worth: मेहनत के दम पर बनीं करोड़ों की मालकिन, जानिए कमाई के राज

Nora Fatehi Net Worth: नोरा फतेही आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर नामों में से एक हैं। अपने शानदार डांस मूव्स और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली, 33 साल की एक्ट्रेस और डांसर ने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है। हालांकि उनके माता-पिता शुरू में इंडस्ट्री में शामिल होने के उनके फैसले के खिलाफ थे, लेकिन नोरा ने अपने सपनों को सच करके सबको गलत साबित कर दिया।

डांस फ्लोर पर राज करने से लेकर म्यूजिक चार्ट पर छाने तक, नोरा फतेही ने न सिर्फ लाखों फैंस बनाए हैं, बल्कि एक शानदार दौलत भी कमाई है। आइए उनकी नेट वर्थ और इनकम के मुख्य सोर्स पर एक नज़र डालते हैं।

कभी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थीं

नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के तौर पर की और धीरे-धीरे साउथ इंडियन और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी जगह बनाई। उन्हें दिलबर, ओ साकी साकी, एक तो कम जिंदगानी, कुसु कुसु और ज़हरा नशा जैसे ब्लॉकबस्टर आइटम नंबर्स से जबरदस्त फेम मिला, जिससे वह घर-घर में मशहूर हो गईं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोरा फतेही की नेट वर्थ ₹41–52 करोड़ के बीच होने का अनुमान है। बताया जाता है कि वह प्रति गाने के लिए ₹2–3 करोड़ चार्ज करती हैं, जिससे वह इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली डांसर्स में से एक हैं।

फिल्मों के अलावा, नोरा म्यूजिक वीडियो, ब्रांड एंडोर्समेंट, विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्रमोशन से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं, जिससे उनकी इनकम में काफी बढ़ोतरी होती है।

दिलचस्प बात यह है कि जब नोरा पहली बार भारत आईं, तो उनकी जेब में सिर्फ ₹5,000 थे। एक इंटरव्यू में, उन्होंने एक बार बताया था कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी था जब वह सिर्फ ब्रेड, अंडे और दूध पर गुज़ारा करती थीं। आज, वह सभी आधुनिक लग्ज़री के साथ एक शानदार लाइफस्टाइल जीती हैं—जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने कितनी तरक्की की है।

नोरा फतेही की पर्सनल लाइफ डेटिंग की अफवाहों को हवा दे रही है

जहां नोरा प्रोफेशनली चमक रही हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ ने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं। टी-सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार के साथ उनके कथित रिश्ते के बारे में अटकलें फिर से शुरू हो गई हैं, जब पांच साल पुरानी एक रेडिट पोस्ट वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों रोमांटिक रिश्ते में थे।

इससे पहले, सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरों को लाइक करने के बाद मोरक्कन फुटबॉलर अशरफ हकीमी के साथ भी नोरा के रिश्ते की अफवाहें उड़ी थीं। यह बातचीत ऑनलाइन डेटिंग की चर्चा शुरू करने के लिए काफी थी। हालांकि, नोरा या इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति ने अब तक इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ नहीं से सब कुछ तक

नोरा फतेही का सफ़र प्रेरणा देने वाला है। मुश्किल दिनों से लेकर मल्टी-करोड़ स्टार बनने तक, उन्होंने साबित किया है कि टैलेंट, सब्र और कड़ी मेहनत सच में ज़िंदगी बदल सकते हैं। चाहे उनके डांस मूव्स हों या उनकी सक्सेस स्टोरी, नोरा लगातार लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं—और लाइमलाइट में बनी हुई हैं।

