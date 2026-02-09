Nora Fatehi Birthday: नोरा फतेही ने परफॉर्मेंस के बाद मनाया जन्मदिन, वीडियो हुआ वायरल

Nora Fatehi Birthday: एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए T20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में स्टेज पर आग लगा दी। अपनी हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस के तुरंत बाद, स्टार ने अपने करीबी दोस्तों और टीम के साथ अपना जन्मदिन मनाया। नोरा ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया, साथ ही एक दिल छू लेने वाला पोस्ट भी लिखा, जिसने अब सबका ध्यान खींचा है।

नोरा ने परफॉर्मेंस और जन्मदिन सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया

नोरा फतेही द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, उन्हें ‘एक तो कम जिंदगानी’, ‘गर्मी’, ‘स्नेक’ और ‘वंदे मातरम’ जैसे पॉपुलर गानों पर पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस देते हुए देखा जा सकता है। क्लिप में शो के बाद के पल भी दिखाए गए हैं, जहां नोरा स्टेज से वापस आती हैं और उनकी टीम और करीबी लोग उन्हें जन्मदिन सेलिब्रेशन से सरप्राइज देते हैं।

वीडियो में, वह सभी को धन्यवाद देते हुए, केक पर मोमबत्तियां बुझाते हुए, अपने प्रियजनों को गले लगाते हुए और शुभकामनाओं का आनंद लेते हुए दिख रही हैं। सेलिब्रेशन बहुत खास और खुशी भरा लग रहा था, जो एक बड़ी परफॉर्मेंस वाली रात का एक परफेक्ट अंत था।

नोरा के पोस्ट ने जीता सबका दिल

वीडियो शेयर करते हुए नोरा फतेही ने लिखा, “T20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी और मेरा जन्मदिन सेलिब्रेशन, वाह। मैं खुद को धन्य महसूस कर रही हूं। जय हिंद।” उनके पोस्ट ने तुरंत ध्यान खींचा, फैंस ने कमेंट सेक्शन में जन्मदिन की शुभकामनाओं और इस बड़े इवेंट में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफों से भर दिया।

कौन हैं नोरा फतेही?

6 जनवरी, 1992 को जन्मी नोरा फतेही मोरक्कन मूल की भारतीय एक्ट्रेस और डांसर हैं, जिन्होंने अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान बनाई है। वह रोर, स्ट्रीट डांसर 3D और बी हैप्पी जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, और कई हिट आइटम नंबर के लिए भी जानी जाती हैं जो पिछले कुछ सालों में चार्टबस्टर बन गए हैं।

T20 वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में अपनी शानदार परफॉर्मेंस और उसके तुरंत बाद खुशी भरे जन्मदिन सेलिब्रेशन के साथ, नोरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर परफॉर्मर्स में से एक क्यों हैं।

