Noni Rana Arrested: अमेरिका में गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर नोनी राणा, काला राणा का भाई लंबे समय से था फरार

Noni Rana Arrested: एक बड़ी कामयाबी में, भारत के मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर में से एक, नोनी राणा को यूनाइटेड स्टेट्स में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे नियाग्रा बॉर्डर के पास तब हिरासत में लिया जब वह कथित तौर पर US से कनाडा भागने की कोशिश कर रहा था। उसे रूटीन बॉर्डर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।

कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का भाई

नोनी राणा, जो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई माना जाता है। भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थीं। उसकी गिरफ्तारी के बाद, दोनों देशों के बीच कानूनी प्रक्रियाएं और एक्सट्रैडिशन से जुड़े प्रोसेस चल रहे हैं।

अनमोल बिश्नोई को भी हाल ही में US से एक्सट्रैडाइट किया गया था

यह डेवलपमेंट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के एक्सट्रैडिशन के तुरंत बाद हुआ है, जो कई क्रिमिनल केस में वॉन्टेड था। अनमोल को US से इंडिया वापस लाया गया, जिसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया।

उसे एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और 11 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। NIA के मुताबिक, अनमोल विदेश में रहकर इंडिया में टेरर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। उसे ट्रेस करने में पंजाब पुलिस ने अहम रोल निभाया।

मूसेवाला मर्डर केस समेत बड़े क्राइम में आरोपी

2022 में, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बताया कि अनमोल जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके इंडिया से भाग गया था। खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने से पहले वह केन्या और दूसरे देशों से होकर गया था। अनमोल बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर और पिछले साल एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई शूटिंग की घटना में वॉन्टेड था।