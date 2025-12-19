‘रेड नहीं, सिर्फ जांच…’ Shilpa Shetty के वकील का बड़ा बयान आया सामने

Shilpa Shetty: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी केस से जुड़े ₹60 करोड़ के विवाद को लेकर सुर्खियों में रही हैं। बेंगलुरु में ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनके मुंबई घर पर रेड मारे जाने की खबरों के बाद, उनकी लीगल टीम ने अब एक सफाई जारी की है।

वकील ने शिल्पा शेट्टी पर “कोई इनकम टैक्स रेड नहीं” होने पर सफाई दी

शिल्पा के वकील, प्रशांत पाटिल ने एक्ट्रेस के घर पर रेड की खबरों को खारिज करते हुए एक ऑफिशियल बयान जारी किया। उन्होंने कहा: “मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की ओर से, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कोई इनकम टैक्स रेड नहीं की गई है। यह सिर्फ एक रेगुलर जांच प्रोसेस है जो इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा उनके रूटीन फॉलो-अप के हिस्से के रूप में की जाती है।”

बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी जांच से जुड़ा

खबर है कि यह मामला बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा है, जो शिल्पा शेट्टी की को-ओनर कंपनी है। यह ब्रांड मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और गोवा में लग्जरी रेस्टोरेंट और क्लब चलाता है। खबर है कि अधिकारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट और टैक्स पेमेंट से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहे हैं। पहले की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि IT अधिकारी कंपनी के आउटलेट्स और प्रमोटर्स के ठिकानों पर सर्च कर रहे थे, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई और फिर खबर है कि यह मुंबई तक फैली।

केस में सेक्शन 420 जोड़ा गया

एक बड़े डेवलपमेंट में, मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत के बाद शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ फाइल किए गए केस में IPC सेक्शन 420 (धोखाधड़ी) जोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, EOW का दावा है कि उसने गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा किए हैं, जिनसे पता चलता है कि शिकायत करने वाले को ₹60 करोड़ से ज़्यादा का फाइनेंशियल नुकसान हुआ है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत सेक्शन 420 एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, इसलिए उम्मीद है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) भी आगे की जांच में शामिल हो सकता है, जिसमें क्राइम से मिली संदिग्ध कमाई का पता लगाना और उसे अटैच करना शामिल है।

शिल्पा शेट्टी ने आरोपों से इनकार किया

इससे पहले, शिल्पा शेट्टी ने सभी आरोपों से साफ इनकार किया था और उन्हें बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। उन्होंने मीडिया से भी ज़िम्मेदारी से रिपोर्ट करने की अपील की, और याद दिलाया कि मामला अभी कोर्ट में है। नए कानूनी डेवलपमेंट और चल रही जांच के साथ, आने वाले दिनों में केस का दायरा और बढ़ सकता है।