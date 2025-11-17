No outsourced worker will be fired illegally : गैर कानूनी तरीके से कोई आउट सोर्स वर्कर को नहीं निकला जाएगा सीबी ओझा

कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों को सीबी ओझा ने दिया भरोसा….

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। मुख्य अभियंता सीबी ओझा की अध्यक्षता में इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम सी एम्पलॉइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ कांफ्रेंस रूम सैक्टर 9 में मीटिंग हुई मीटिंग में एस ई पब्लिक हेल्थ आर के बंसल, एस ई रोड सर्किल 2 जिगिना के सकाड़िया, एस ई रोड सर्किल 1 संजय अरोड़ा , एस ई इलेक्ट्रिकल सर्किल संदीप गर्ग के इलावा इलेक्ट्रिकल अमला भी मीटिंग मे पब्लिक हेल्थ डिवीजन 8 में काम कर रहे आउट सोर्से वर्करों को नौकरी से निकले गए 6 वर्करों के मुद्दे पर माननीय चीफ इंजीनियर ने स्पष्ट कहा के ऐसे मन मर्जी से किसी वर्कर को नही निकाला जाएगा।

अगर निकलने की नौबत आती है तो कानून को फॉलो किया जाएगा ,उन्होंने निर्देश।दिए के संबंधित जे ई के खिलाफ तुरंत कारवाई की जाए।उन्होंने यह भी कहा कि अगर जे ई वर्करों से ठेकेदार को पैसे देने के लिए कहता है तो तुरंत कारवाई कर रिपोर्ट भेजे।

जेम पोर्टल के अनुसार सभी आउट सोर्स् वर्करों को 15 दिन की छुट्टी दी जाए प्रमोशन की पोस्ट टाइम बॉन्ड मैनर में भरने का भी फैसला हुआ

मीटिंग में यह फैसला भी हुआ कि यह निश्चित किया जाए कि आउट सोर्से वर्करों को सैलरी हर महीने की 7 तारीख को मिले। मुख्य अभियंता ने निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों के खिलाफ लिखत में शिकायत आई है, उस पर एफ आर आई कराई जाए यह निर्देश भी दिए के जेम पोर्टल के अनुसार सभी आउट सोर्स् वर्करों को 15 दिन की छुट्टी दी जाए प्रमोशन की पोस्ट टाइम बॉन्ड मैनर में भरने का भी फैसला हुआ।

पेंडिंग।तेल साबुन जल्द देने का फैसला हुआ हुआ पेंडिंग वेतन तथा एरियर जल्द देने के निर्देश भी दिए नगर निगम से रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन केस तथा मेडिकल क्लेम पर अलग से मीटिंग होगी जिस में नगर निगम तथा प्रशाशन के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी शामल होगे।धन्यवाद के साथ मीटिंग समाप्त हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से महासचिव राकेश कुमार,सीनियर लीडर रगभीर चंद,किशोरी लाल,वीर सिंह,धर्मवीर,टॉपलेन,राजिंदर, राम दुलार,अमित शर्मा,सुखविंदर सिंह, सिलेंदर सिंह,जसविंदर सिंह,प्रेम पाल,वरिंदर बिष्ट,बलविंदर सिंह,मखन सिंह,हरजीत सिंह शामिल हुए।

यह भी पढ़े : Chandigarh news: जिला पंचकूला और अंबाला के कॉलेजो को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मान्यता दिलाने की मांग